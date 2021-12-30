Hem bütçe dostu hem de her ihtiyacı karşılayan “KUR-AL” uygulamasına ilgi artıyor

Dijital hayatın olmazsa olmazı bilgisayarların kullanım amacı kişiden kişiye değişiklik gösterebiliyor. İş, oyun veya eğitim için kendilerine özel ve uygun bir bilgisayar satın almak isteyen kullanıcıların en büyük derdi de yeterli donanım bilgisine sahip olmamak. Kullanıcıların bu derdinin çözümü ise Türkiye’nin teknoloji markası Casper’ın donanım bilgisine ihtiyaç olmadan bilgisayar oluşturulmasına olanak sağladığı “KUR-AL” uygulaması oluyor.

Günümüzde kullanıcıların ihtiyaçlarına göre bütçe dostu bir bilgisayar bulması gittikçe zorlaşıyor. Onlarca bilgisayar içinden karar vermekte zorlanan ve donanım bilgisi, kullanım alanı ve bütçe konularında sıkışıp kalan kullanıcıların çözüm adresi ise yine Türkiye’nin teknoloji markası Casper oluyor. Bilgisayar kullanıcılarının bütçe, donanım ve sistem seçenekleriyle bilgisayarlarını özelleştirmeleri ve kolayca satın almaları için tasarlanmış “KUR-AL” uygulamasına her geçen gün ilgi de artıyor.

İstediğiniz gibi bir bilgisayara sahip olmak için beklemeye gerek yok

Artık kullanıcılar, kullanım alanlarına göre çeşitlenen bilgisayarlar arasından kendileri için en uygununu tercih etmeye çalışıyorlar. Ancak yeterli donanım bilgisine sahip olmadıkları için ihtiyaçlarına uygun bir bilgisayar tercihi yapamamaları büyük bir sorun oluşturuyor. Eğitim, iş, günlük kullanım veya oyun amacıyla bilgisayar almak isteyen kullanıcılara farklı donanım, performans veya depolama seçenekleri sunarak bilgisayarlarını kişiselleştirme imkanı sunan Casper’ın “KUR-AL” uygulaması tam da kullanıcıların yaşadığı sorunun çözümü olmaya aday. Üstelik kullanıcıların Casper’ın web sitesinden dakikalar içerisinde kolaylıkla ihtiyaçlarına göre bir bilgisayar oluşturabilmeleri, isteklerine uygun bir bilgisayara sahip olmaları için uzunca süre beklemelerine ve parça uyumsuzluk sorunu yaşamamalarına olanak sağlıyor.

Kullanım amacını belirle bilgisayarını oluştur

Kullanıcıların zevkine göre farklı seçeneklerle bilgisayarlarını kişiselleştirmelerini sağlayan “KUR-AL” sistemine Casper’ın web sitesinden ulaşmak mümkün. Kullanıcıların tek yapması gereken en sevdikleri oyunu, kullanım kategorisini ve bütçeyi belirlemek. Uygulamanın önerdiği bilgisayarlar arasından ihtiyaca en uygun bilgisayar seçildikten sonra isteğe göre donanım, işlemci, depolama veya işletim sistemi gibi özellikler kişiselleştirilebiliyor. Uygulamada oluşturulan bilgisayarlar, en yüksek performansa ulaşabilmesi için özel olarak tasarlanmış parçalarla ya da mevcut haliyle de satın alınabiliyor.

İhtiyaçlara göre kendi bilgisayarınızı kurup alabilmenin en kolay, verimli ve bütçe dostu hali “KUR-AL” uygulamasına https://www.casper.com.tr/kur-al linkinden ulaşabilirsiniz.