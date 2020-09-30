Herno, Centric PLM ile dijitalleşmeyi hızlandırıyor

İtalyan lüks giyim markası, ürün çeşitliliğini artırmanın hemen ardından pazara açılma sürecini hızlandırıyor.

İtalyan lüks giyim markası Herno, Centric Software’in Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM) çözümünü başarıyla uygulamaya aldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre kısa süre önce ürün yelpazesini triko ve ayakkabıyı içerecek şekilde genişleten Herno, ürün kalitesini yakından kontrol edebileceği ve ürün koleksiyonlarını zenginleştirebileceği bir moda odaklı PLM çözümüne yatırım yapmaya karar verdi.

Şirketin CEO’su Claudio Marenz "Centric Software’in lüks ürün sektörüne ilişkin bilgisi ve özel PLM teknolojisinin sağladığı yenilikçi çözümleri, bizi Centric’i seçmeye yönlendiren yenileşme yolunda önemli rol oynadı" dedi. "Centric PLM, ürün geliştirme faaliyetlerini kolaylaştırıp yapılandırıyor, ekipteki herkesin geliştirme sürecinin her aşamasını takip etmesini sağlıyor, ayrıca ürünün piyasaya çıkma süresini kısaltıyor."

Centric Software Başkanı ve CEO’su Chris Groves ise yaptığı açıklamada "Herno’nun Centric PLM’yi başarıyla uygulamaya almasından çok memnunuz. BeSight ile ortaklaşa, Herno’nun hızını, kalitesini ve verimliliğini artırmasını sağlayacak, gelecekteki büyümesini destekleyecek entegre bir dijital platform oluşturuyoruz" ifadelerine yer verdi.