Hindistan’ın Pune şehri ile Mumbai arasında helikopter yolculuğu başlatıldı

FlyBlade India, Mumbai ile Pune şehrinde bulunan YOO Villas helikopter pisti arasında helikopter seferlerini başlattığını duyurdu.

FlyBlade India, Pune şehrinde Panchshil’in YOO VILLAS helikopter pistiyle Mumbai arasında günlük helikopter seferleri hizmeti vermeye başladı. Şirket, günlük helikopter seferleri sayesinde, YOO Villas Pune’den artık Hindistan’ın finans başkenti Mumbai’ye 40 dakikada gidilebileceği duyurdu.

Verilen bilgiye göre, YOO Villas sakinlerinin büyük bir bölümü Pune şehrinde yaşasa da artık Mumbai şehri sakinleri de yeni başlatılan helikopter seferlerinin sağladığı kolaylık sayesinde Mumbai’deki evlerine yakın bir villaya sahip olabilir. Villalar, Hindistan’ın YOO markalı villa sitesi olmanın yanı sıra, ünlü tasarımcı Kelly Hoppen tarafından tasarlanmıştır. Gwyneth Paltrow, Elton John, Madonna, David ve Victoria Beckham, hatta İngiliz Kraliyet ailesinin üyeleri için bile evler tasarlayan Hoppen bir süredir Britanya jet sosyetesinin önde gelen tasarımcılarından birisi.