İnteraktif siteyle Kapalıçarşı’da parkur serüveni

Red Bull’un ‘Grand Maze’ olarak adlandırılan video projesi için İstanbul’a gelen parkur sporcusu Dominic Di Tommaso ve Türkiye’nin uluslararası arenada başarıya ulaşan kadın parkur sporcusu Hazal Nehir’in Kapalıçarşı serüveni interaktif siteye taşındı.
Sporcuların bir sonraki adımını kullanıcılar belirleyebilecek
Verilen bilgiye göre, ‘Grand Maze’ video projesi kapsamında hayata geçirilen interaktif siteyle Kapalıçarşı’yı Hazal Nehir ve Dominic Di Tomasso’nun gözünden keşfetmek mümkün oluyor. Siteye giren kullanıcılar, dünyaca ünlü sporcu Dominic’in ve Hazal Nehir’in bir sonraki adımını seçip, Kapalıçarşı’yı onlarla keşfedebiliyor. RedBull.com/grandmaze adresindeki interaktif deneyim, kullanıcılara Kapalıçarşı’da heyecanlı bir parkur serüveni yaşatıyor.