İsmail Akbay anısına Tirilye’de bilim buluşması

Mudanya Belediyesi, Trilye Kültür Turizm ve Dayanışma Derneği ve Bursa Amatör Astronomi Kulübü ile birlikte NASA’da görev yapan ilk Türk bilim adamı İsmail Akbay’ın için Tirilye’de“Bilim Buluşması”gerçekleştirdi.

Mudanya Belediyesi, NASA’nın ilk Türk mühendisi İsmail Akbay adına Tirilye’de Bilim Buluşması düzenledi. Trilye Kültür Turizm ve Dayanışma Derneği ve Bursa Amatör Astronomi Kulübü ile birlikte düzenlenen faaliyet, Taş Mektep’te “Kırılmayan Yumurta” çocuk atölyesi ile başladı. Program, Tirilye Kültür Merkezi’nde Bursa Amatör Astronomi Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Vardar’ın "Astrolojiden Ufolojiye Gökbilimsel Yanıtlar" konulu söyleşisi ile devam etti. Türkiye’nin tek Leonardo da Vinci uzmanı Dr. Mustafa Tolay ise Leonardo da Vinci’nin buluşları, mühendislik ve optik çalışmaları ile ilgili sunum yaptı.

Leonardo da Vinci’nin insanlık tarihinde çok önemli değişimlere sebep olmuş, sanat, bilim ve düşünce insanı olduğunu kaydeden Tolay, “Vinci, sadece batı medeniyeti için değil, insanlık için eşsiz dahilerden bir tanesidir. Rönesans hümanizma, aydınlanma gibi terimlerin insanlığa kazandırılmasına sebep olan kişilerden biri olarak Leonardo da Vinci sahip olduğu kabiliyetlerle gerek resim sanatına, gerek bilime, mühendisliğe ve gerekse fikir dünyamıza birçok yenilikler kazandırmıştır” ifadelerini kullandı.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, konuşmaların ardından katılanlara teşekkür etti.