İstanbul, teknoloji turizminin başkenti oluyor

Rekabetçi mobil oyun arenası Red Bull M.E.O. dünyanın en iyilerini belirlemek için İstanbul’u dijital arenaya taşıyor.

Dünyanın en rekabetçi mobil oyun arenası Red Bull M.E.O. gerçekleşecek dünya finaliyle İstanbul’un dünyaya tanıtılmasında rol oynayacak. İstanbul’un sanal bir simülasyonunda gerçekleşecek Red Bull M.E.O. Dünya Finali’nde hem dünyanın en iyileri oyuncuları yarışacak hem de katılımcılar evlerinin konforunda İstanbul’u gezmenin tadını çıkartacak. PUBG MOBILE, Hearthstone ve Teamfight Tactics Mobil turnuvalarında her bir oyunun finali, İstanbul ile özdeşleşen ikonik noktalarda düzenlenecek. PUBG MOBILE Finali Haydarpaşa Garı’nın, Teamfigjht Tactics Finali Ortaköy’ün, Hearthstone Finali ise Kapalı Çarşı’nın bire bir simülasyonunda gerçekleştirilecek.

Red Bull M.E.O. Dünya Finali oyunseverler kadar izleyiciler içinde benzersiz bir deneyim sunacak. 13 günlük bir gaming festivaline dönüşecek organizasyon, içinde yer alacak bu finallerin dışında Galata Kulesi, Sultanahmet Meydanı gibi tarihi noktaların olduğu dijital tur ile de Türkiye’nin kültürel mirasının tanıtılmasına ve yaşatılmasına da katkı sağlayacak. Aynı zamanda heyecan verici canlı yayınların da yer aldığı simülasyon sayesinde katılımcılar, İstanbul’un daha önce ev sahipliği yaptığı büyük organizasyonlarla bu kez dijital arenada yeniden buluşacak.

PUBG MOBILE’de Türkiye’yi iki takım temsil edecek

Red Bull M.E.O. Dünya Finali’nde Şampiyonluk heyecanı 20 Mart tarihinde Kapalıçarşı’daki Hearthstone Dünya Finali ile başlayacak. 27 Mart’ta Ortaköy’de gerçekleşecek Teamfight Tactics ile sürecek yolculuk dünyanın en eski tren istasyonlarından olan Haydarpaşa Garı’nda 22 ve 29 Mart’taki PUBG MOBILE finali ile tamamlanacak. Yapı Kredi Play ve Monster Notebook destekleriyle gerçekleştirilecek Red Bull M.E.O. Dünya Finalleri’ne dair daha fazla bilgi RedBull.com adresinde bulunuyor.

Red Bull M.E.O.’nun PUBG MOBILE finalinde dünya ikiye bölünecek. 22 Mart’ta Doğu ve 29 Mart’ta Batı olmak üzere iki şampiyonun belli olacağı Red Bull M.E.O. Dünya Finalleri’nde Türkiye’yi temsil eden Futbolist ve Blaze Esports, Batı Şampiyonu olmak için mücadele edecek.

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021, 11:39