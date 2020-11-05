Johnson Controls, yeni teknoloji ve çözüm duyurdu

Johnson Controls, Orta Doğu ve Afrika’daki müşterilerine özel yeni bir esnek hizmet paketinin lansmanını yaptı.

Akıllı ve sürdürülebilir binaların küresel liderlerinden Johnson Controls, Orta Doğu ve Afrika’daki müşterilerine özel yeni bir esnek hizmet paketini tanıttı.

Johnson Controls Genel Başkan Yardımcısı ve Orta Doğu ve Afrika Genel Müdürü Rolando Furlong, "Temassız uzaktan hizmetler, esnek alt yapı ve sürdürülebilirlik odağı ile, günümüzün hızla değişen pazar ortamında gelişen ihtiyaçlardır. Gelişmiş, kapsamlı hizmetlerimiz, çalışma maliyetlerini optimize ederek ve gönül rahatlığı sağlayarak müşterilerimize değer katacaktır” dedi.

Yeni esnek hizmet grubu yapay zekadan güç alıyor

Furlong şu bilgileri verdi; “Daha gelişmiş hizmetler sunarak müşterilerimizin dört kademeli kapsamlı bir hizmet çözümü grubu arasından ihtiyaçlarını en iyi karşılayan hizmet kademesini seçmesine olanak tanıyoruz; Optimum, Uzman (Expert), Gelişmiş (Enhanced) veya Temel (Essential).

OpenBlue tarafından desteklenen hizmetlerimiz şunlardır:

HVAC, otomasyon ve yangın sistemlerinin ekipman performansını ve çalışma süresini en üst düzeyde tutmak için gerçek zamanlı uzaktan izlenmesi ve yönetilmesi konusunda uzman kişiler ile günün 24 saati bağlantı imkanı

Aktif ve gerçek zamanlı teşhis için, ister otomatik ister isteğe bağlı ekipman durum raporlarına erişim

Enerji tüketimini daha da iyileştirmek ve genel sistem performansını korumak için öngörü ve veri analitiğin kullanılması sayesinde; proaktif planlama süreçleri, performans indekslemesi ve daha fazla iyileştirme için yol haritaları sağlanması.”