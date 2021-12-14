Kağıthane’de yüzlerce çocuk uzay yolculuğunda ilk adımı attı

Kağıthane Belediyesi tarafından hizmete açılan Uzay Evi, çocukların yoğun ilgisini çekiyor. Uzay evine gelen yüzlerce çocuk, astronomi ve uzay bilimleri alanında temel eğitimler alıyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in seçim öncesi sözünü verdiği projelerinden olan El Battani Uzay Evi’nde, çocuklara erken yaşlarda astronomi ve uzay bilimleri alanında eğitimler veriliyor.

Yoğun ilgi gören ve haftanın 6 günü açık olan El Battani Uzay Evi’nde yüzlerce çocuk, astronot kıyafetleri giyerek Ay’a iniş KINECT uygulama, VR uygulama, ay küre uygulamasını deneyimliyor. Uzay evinde gelen çocuklar, soru cevap kiosku, uzayda ağırlık simülasyonu, döner illüzyonlar, refleksmetre cihazı ve kaotik sıvı küresi gibi düzeneklerle uzayı tanıyorlar. Astronotluğa merak salan çocuklar, verilen eğitimler için belediye ekiplerine teşekkür etti.