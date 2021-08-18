Karabağ Savaşı’nda kullanılan silahlar IDEF’te sergileniyor

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde Cumhurbaşkanlığı himayesi ve Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda gerçekleşen 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2021) devam ediyor.

Fuarda yer alan Azerbaycan Savunma Sanayii Başkanlığı standında 44 günlük Karabağ Savaşı’nda kullanılan silahlar sergileniyor. 30 yıl Ermenistan’ın işgalinde kaldıktan sonra kurtarılan Şuşa kentinin simgesi Şuşa Kalesi görünümünde yapılan stantta sergilenen silahlar arasında, Yalguzak, Zafer, İnam yer aldı.

Azerbaycan Savunma Sanayi Başkanlığı yetkilisi Cavid Mammadov, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Savunma Sanayi Fuarı’nın çok güzel olduğunu söyledi.

Bundan önce Dubai’de silah fuarına katıldıklarını belirten Mammadov, "İstanbul’daki silah fuarı Dubai’deki fuardan daha iyi hazırlanmış, daha muhteşem. Biz bu fuarda Büyük Vatan Harbinde yani Karabağ Savaşı’nda askerlerimizin kullandığı silahları sergiliyoruz. Bundan ilave yeni silahlarımızda şuan fuarda sergileniyor" dedi.

Stantta, 30 milimetrelik otomatik top, 22 milimetrelik keskin nişancı tüfeği, 14.5 milimetre yeni tasarlanmış keskin nişancı tüfeği ve Karabağ Savaşı’nda kullanılan Yalguzak keskin nişancı tüfeğinin sergilendiğini aktaran Mammadov, "Bunlara ilave Türkiye ile ortak imal etiğimiz tabancalar, Zafer, Zafer K, Zafer P, İnam tabancalar örnek gösterebiliriz. Bizim şuan bu fuarda başka devletlerle ortak hazırladığımız veya ruhsat ile aldığımız kalaşnikov tüfeği, kendi milli üretimimiz olan farklı silahlarda mevcut. Şunu da belirtmeliyim ki, bu silahların bir çoğu gerçek savaşta kullanılarak test edildi" diye konuştu.

Fuardan çok memnun kaldıklarını vurgulayan Mammadov, "Sıkça bize gelip sorular soruluyor, silahlar ile ilgili bilgi alıyorlar. Türkiyeli arkadaşlarımızla konuşmalar yaptık ve onlarla ortak silahlarımızın olması bizi memnun ediyor" dedi.

İtigovan ’Silahlı İnsansız Hava Aracı’nın da fuarda sergilendiğini belirten Mammadov, "İtigovan darbe Karabağ Savaşı’nda kullanılmıştır. Bu silah ile biz kendimizi mutlu hissediyoruz" ifadelerine yer verdi.