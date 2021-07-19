Kitleleri ekrana sürükleyen yayıncı olmak için bilinmesi gerekenler

Ekranların aranan yüzü olmak tabiri televizyon kanallarından internet ortamına geçti. Artık birçok internet kullanıcısı dijital çağın ünlüsü olmak için yayıncılığa başlıyor. Türkiye’nin teknoloji markası Casper’ın güç ve performans bilgisayarı Excalibur da yayıncılığın el kitabı olabilecek 5 önemli ipucunu kullanıcılarla paylaşıyor.

Dünya dijitalleşiyor, tüketim şekilleri değişiyor. Televizyon izleme alışkanlığının yerini ise internet fenomenlerinin belirli platformlarda gerçekleştirdikleri canlı yayınlar alıyor. Öyle ki binlerce izleyiciyi saatlerce bir ekranda ya oyun oynayarak ya da çeşitli sohbet yayınları gerçekleştirerek tutabilen yayıncıların ünleri de ulusal çapa ulaşmış durumda. Casper’ın güç ve performans bilgisayarı Excalibur, herkesin hem severek yapacağı hem de ekonomik getirisi yüksek bir iş olarak gördükleri yayıncılık için gerekenleri adım adım sıralıyor.

Fenomen olmak profesyonel yayıncılıktan geçiyor

Bir bilgisayar, bir kamera ve bir yayın gerçekleştirilecek platform, kullanıcılara fenomenliğin kapısını aralayabiliyor. Özellikle de Twitch platformunda canlı yayınlar gerçekleştiren internet kullanıcıları, kitleleri ekran başından kaldırmıyor. Lakin her şey bu kadar basit ve kolay gerçekleşmiyor. Günümüzde binlerce kişiye yayın yapan yayıncıların bu noktaya gelmesindeki en belirgin nokta yayınlardaki kalite oluyor. Profesyonellere yakışır kalitede yayın yapmanın güçlü bir ekran kartı ve işlemciyle donatılan bilgisayara sahip olmakla başladığına dikkat çeken Casper’ın güç ve performans bilgisayarı Excalibur, yayıncılığa başlayacaklar için önemli noktaları paylaşıyor.

5 adımda profesyonel yayıncılık

RTX ekran kartına sahip bir Excalibur bilgisayar ile bu yola baş koyan yeni yayıncı adaylarının dikkat etmesi gereken 5 önemli adım şöyle sıralanıyor;

1. Profesyonellere yakışır kalitede yayın yapın. NVIDIA Broadcast uygulamasıyla, oyun alanınızı profesyonel bir ev stüdyosuna dönüştürebilirsiniz. Yapay zekayla geliştirilmiş ses ve videolar, canlı yayınlarınızı bir üst seviyeye taşımanıza yardımcı olacak. Aynı zamanda birçok yayıncının yaşadığı klavye tuşu, mikrofon cızırtıları ve gürültülü fan sesinin de önüne geçebilirsiniz.

2. Tutarlı bir yayın takvimine sahip olun. Yeni yayıncıların en sık yaptığı hata, rastgele zamanlarda yayın açıp izlenmeyi beklemektir. Büyük yayıncıların, etkinliklerin, turnuvaların sık ve önemli yayın açtığı zamanlardan kaçınmalısınız. Ayrıca kitlenize ne zaman yayın açacağınız konusunda net bilgi vermelisiniz. Kanal panellerinizde ve sosyal medyada yayın takviminizi paylaşmalısınız.

3. Logo ve panel tasarımına önem verin. Web kamerası ve mikrofonu olan herkesin yayın açabildiği bir alanda, rekabet açısından elinizi güçlendiren unsurlara sahip olmalısınız. Logo, panel tasarımı ve çeşitli unsurlara dikkat etmelisiniz. Bunun için isterseniz profesyonel bir tasarımcı ile çalışabilirsiniz, isterseniz de hazır templateleri kullanarak kendi logonuzu oluşturabilirsiniz.

4. Eğlenceli ve interaktif yayınlar gerçekleştirin. Eğer tanınan ve oldukça başarılı bir e-sporcu değilseniz saatlerce oyun oynayarak yayın açmak, izleyici çekmek için yeterli değildir. Unutmayın, yeni izleyicilerin çoğu 60 saniyeden daha az bir sürede o kanalın “izlenip izlenmeyecek olduğuna” karar verme eğilimindedir. Bu nedenle, Chat’inizde bir kişi bile olsa, sanki yüzlerce kişiye yayın yapıyormuş gibi davranmaktan çekinmeyin. Kanalınıza gelen birini, yayında tutabilmeniz için şov dünyasında olduğunuzu asla unutmamanız gerekir.

5. Doğru sistemi, doğru yayın paketini ve doğru içeriği seçin. Doğru donanımlara ve ihtiyaçlarınıza uygun bilgisayara sahip olmak yayıncılığınızı ileri seviyeye taşıyacaktır. Excalibur bilgisayarlar da ihtiyacınız olan performansa göre Intel’in 11. Nesil’ini de içerisinde barındıran en güçlü işlemcileri ve NVIDIA’nın GTX ve RTX ekran kartları seçeneklerini kullanıcılara sunuyor. Ara yüzünü en rahat kullanabileceğiniz ve ihtiyaçlarınızı en doğru şekilde karşılayacak yayın programı ve paketini seçmek de en az doğru sistem kadar önemlidir. Son olarak, uzun vadeli ve başarılı bir Twitch yayıncılığı kariyeri için en önemli adımlardan biri yayın temanızı ve içeriğinizi doğru belirlemenizdir.

Oyun oynarken, herhangi bir performans sorunu yaşamadan profesyonel kalitede yayın yapabileceğiniz Excalibur dizüstü oyun bilgisayarlarına https://www.casper.com.tr/laptop-oyun-bilgisayari linkinden, masaüstü oyun bilgisayarına da https://www.casper.com.tr/masaustu-oyun-bilgisayarlari linkinden ulaşabilirsiniz.