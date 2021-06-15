Kullanıcıların oylarıyla Excalibur’un yeni modeli G911 oldu

“Şampiyona İsim Aranıyor!” sloganı ile kullanıcılara seslenen güç ve performans bilgisayarı Excalibur, yeni modelinin ismini anketle belirledi. “Yepyeni Excalibur’un adı sence ne olsun?” sorusunun cevabı için düzenlenen ankete 92.151 kullanıcı katılırken, seçenekler arasından oyların yüzde 35,07’sini alan G911 tercihi yeni Excalibur modelinin ismi oldu.

Yeni modelin isimlendirme sürecine kullanıcıları da ortak etmek isteyen teknoloji markası Casper, beklenen yeni Excalibur’un ismi için anket düzenledi. Üst segment performans sağlayacak olan yeni model ürüne verilecek isim de binlerce kullanıcının oylarıyla G911 olarak belirlendi.

En Yeni ve En Güçlü Excalibur: G911

Gözü kulağı yeni Excalibur’da olan kullanıcıların heyecanı Casper’ın düzenlediği anketle üst seviyeye taşındı. Beklentilerin ötesinde olan yepyeni ürününün adı için kullanıcıları da sürece dahil eden Excalibur, “Yepyeni Excalibur’un adı sence ne olsun?” sorusunu kullanıcılara yöneltti. Yüksek hıza ve performansa sahip olmak isteyen başta oyuncular ve tasarımcılar olmak üzere birçok kurumsal çalışana da hitap edecek olan yeni modelin ismi için Casper’ın web sitesine yönlendirilen kullanıcılar, belirlenen seçenekler arasından oylamaya katıldı. Binlerce kullanıcının katıldığı ankette 32.317 oy alan G911, yeni modelin adı oldu.

Güç ve performans bilgisayarı

Oyun oynamak ya da tasarım yapmak, kullanıcıları üst düzey güç ve performans arayışına itiyor. Kullanıcılara ihtiyaçlarının da ötesini karşılayacak teknolojiyi sunmak için yola koyulan Excalibur, trend tasarımlarla oluşturduğu yeni modeli G911’de; yeni RTX3060 6GB, RTX3070 8GB, RTX3080 16GB ekran kartları ve yeni Intel 11. Nesil TigerLake-H i7 11800H, i9 11980HK işlemciler ile sınırları ortadan kaldıran performansı sunuyor. Büyük ekran severler için 16.0” geniş ekran sunan G911, 2.5K Quad HD çözünürlük, 165HZ 500NIT 5MS üstün ekran teknolojisi ile oyuncular ve tasarımcılara çerçevesi ince ekranda yüksek renklere sahip taşınabilir notebook deneyimini de vadediyor. Excalibur, en hızlı WiFi özelliğine sahip bu modelinde Intel Killer WiFi AX1675 kullanıyorken, yeni nesil Thunderbolt teknolojisi desteğini ve 3 bölgeye ayrılmış RGB klavyeyi özel şık tasarımı ile kullanıcılarla buluşturuyor.