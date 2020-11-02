LiFi teknolojisi dayanıklı taşınabilir bilgisayar pazarında

Getac, dayanıklı taşınabilir bilgisayar pazarına entegre LiFi teknolojisini getirdiğini açıkladı.

Getac, pureLiFi tarafından desteklenen entegre LiFi teknolojisini ilk defa dayanıklı ürünler pazarına getirdiğini duyurdu. Duyuru, çok çeşitli profesyonel sektörlerdeki müşterilerin yakında tek bir cihazda tamamen sağlam güvenilirlik ve yenilikçi LiFi bağlantısının avantajlarından yararlanarak birçok güçlü yeni uygulama ve kullanım durumunu ortaya çıkarabileceği anlamına geliyor.

Açıklamada yer alan bilgilere göre önceden, LiFi teknolojisinin avantajlarından yararlanmak isteyen kullanıcılar cihazlarının yan tarafına takılan bir USB dongle’a güvenmek zorundaydı. En ufak bir darbe ya da düşüşe bile karşı son derece hassas olması, bu yaklaşımı savunma, kamu güvenliği, otomotiv, enerji ve imalat sektörlerinde bulunanlar gibi birçok çalışma ortamında uygulanamaz hale getirmiştir. Bu duyuruyla, bu sektörlerdeki kullanıcılar LiFi teknolojisinin cihaza bütünüyle entegre olduğu tam dayanıklı bir çözüm satın alabilecek. Entegre LiFi özelliği sunan cihaz, yakın zamanda lansmanı yapılan UX10 tam dayanıklı tablet olacak.