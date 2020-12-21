Lise öğrencisi tasarladı, uzaktan eğitim hologram oldu

Başakşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen Başakşehir Living Lab İnovasyon Yarışması’nda sona yaklaşıldı. Yenilikçi projeleri teşvik etmek ve desteklemek amacıyla düzenlenen yarışmada, lise öğrencisi Arda Körükçü, ‘Hologramic Contact’ adını verdiği projesiyle finale kalmayı başardı.

Ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra öğretmen ve öğretim görevlilerinin 4 farklı kategoride mücadele ettiği yarışmada sona yaklaşıldı. Gökkuşağı Koleji öğrencisi Arda Körükçü, ‘Hologramic Contact’ adını verdiği projesiyle finale kalmayı başardı. Körükçü, projesiyle eğitime farklı bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyor.

“Uzaktan eğitimde daha kaliteli eğitim görselliği”

Teknoloji ve inovasyon yarışmalarının gençlere sunduğu imkânlara vurgu yaparak, ‘Hologramic Contact’ projesi hakkında bilgi veren Gökkuşağı Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Gayretli, “Proje, iletişim ve iletişimdeki görselliği artırarak okullarda, seminerlerde, konferanslarda ve uzaktan eğitimde daha kaliteli eğitim görselliği ve artırılmış sunum imkânı sağlamayı hedefliyor” diye konuştu.

“Öğretmenlerinin hologram görüntüsünden dersleri dinleyebilecekler”

Uzaktan eğitim sürecinde online gerçekleştirilen eğitimlerin projeyle farklı bir boyut kazanacağına inandığını ifade eden Arda Körükçü, “Yazdığımız yazılım kullanılarak öğrenciler evlerinde basit hologram piramitleri yaparak dersi anlatan öğretmenlerinin hologram görüntüsünden dersleri dinleyebilecek” dedi.