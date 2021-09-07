LTE şebekelerinde dünyanın en iyileri belli oldu

Küresel Mobil Tedarikçiler Birliği’nin (GSA) hazırladığı rapora göre; Turkcell dünyadaki en yüksek hızı veren üç operatör arasına girdi ve 4.5 G hızında Avrupa’nın en iyi operatörü oldu.

Turkcell, Küresel Mobil Tedarikçiler Birliği’nin (GSA) Ağustos 2021’de yayınladığı son Küresel Durum Raporu’nda Avrupa’nın en hızlı 4.5G şebekesine sahip operatörü oldu. Dünyanın en hızlı LTE şebekelerine sahip operatörlerinin sıralandığı rapora göre Turkcell, LTE şebekesinde sunduğu 1.6 Gbps hız ile dünyanın en hızlı üç operatöründen biri olurken Avrupa’da ise liderliği elde etti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan şunları söyledi: “Müşterilerimize en iyi hizmeti sunma odağından vazgeçmeden aralıksız çalışmaya ve yatırım yapmaya devam ediyoruz. Geniş spektrumumuz ve doğru planlanmış modern altyapımız sayesinde tüm dünyada örnek gösterilen bir mobil iletişim şebekesine sahip olmaktan gurur duyuyoruz. Gelişmiş yeteneklerle donattığımız esnek şebekemiz, müşterimizin ihtiyaçlarına en uygun teknolojiyi sağlayarak eşsiz bir deneyim sunuyor. Bugün şirketimizin üstün 4.5G şebekesinde sunduğu 1.6 Gbps’lik hız dünya çapında birçok operatörün 5G şebekelerinde sunduğu hızdan daha fazla. Bunu dünya çapında mobil iletişimin devlerinin üyesi olduğu Küresel Mobil Tedarikçiler Birliği’nin yayınladığı bağımsız rapor da bir kez daha teyit etmiş oldu. Türkiye’nin dört bir yanında her müşterimize en iyi iletişim ayrıcalığını yaşatmak için şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

Küresel Mobil Tedarikçiler Birliği’nin yayınladığı rapora göre dünya genelinde 151 ülkede toplam 336 operatör, gigabit hızlar sunabilen gelişmiş LTE şebekelerini devreye aldı. Şebekesinde bu gelişmiş teknolojilerin hepsini birden kullanmakta olan söz konusu operatör ise sunduğu 1.6 Gbps’lik hız ile dünya sıralamasında ilk üç operatörden biri olarak yer alıyor.