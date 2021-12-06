MESS ve Vodafone Business’dan iş birliği

Üretimin dijital geleceğine öncü olmayı hedefleyen MESS; Vodafone Business iş birliği ile MESS Teknoloji Merkezi (MEXT)’te 5G altyapısı ile çalışan Özelleştirilmiş Mobil Şebeke (MPN) kurulumunu tamamlayarak sanayinin kullanımına açtı.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Vodafone Business iş birliği ile 5G Özelleştirilmiş Mobil Şebeke (MPN) kurulumunu tamamladı. Kurulumu tamamlanan 5G MPN ile garantilenmiş bant genişliği, düşük gecikme ve hızlı veri akışıyla, üretimin dijital geleceği adına önemli bir adım atılıyor. MESS, 5G MPN altyapısıyla, imalat sanayisinin geleceğe bugünden hazırlanmasına destek olmayı hedefliyor.

4G’ye göre 10 kata kadar daha hızlı ve 10 kata kadar daha düşük gecikme olan MPN bağlantısı, endüstriyel kuruluşların açık alanda kalan bölgelerinde olası kamusal ağ ve Wi-Fi kesintisi sorunlarının önüne geçiyor. Diğer yandan özellikle metal yoğunluklu üretim tesislerinde Wi-Fi haberleşmesi tercih edilmesi durumunda karşılaşılan elektromanyetik gürültüden etkilenilmesi problemine de engel oluyor. Bu kapsamda, sanayi ve savunma gibi siber güvenlik önlemlerinin kritik derecede önemli olduğu sektörlerde, kurum içi haberleşme güvenliğini de artırıyor.

MEXT vasıtası ile Türk Sanayisinin dijital dönüşüm yolculuğunda ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri tek çatı altında sunduklarını belirten MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Türkiye’de 5G teknolojisi destekli ilk fabrika olan MEXT’in, Türk sanayisinin hizmetine sunulduğunu vurguladı. Özgür Burak Akkol, “Vodafone Business ile geçtiğimiz sene stratejik iş birliğimizin ilk adımlarını atmış ve MEXT’te 5G test sinyalini hayata geçirmiştik. Kısa bir süre önce de 5G MPN kurulumunu tamamladık. Bu teknolojiyi uçtan uca kullanan ilk ve tek teknoloji merkezi olma özelliği taşıyoruz. Bu sayede, MEXT içerisinde bulunan mobil robotların da 5G alt yapısındaki hızını deneyimleyeceğiz. Ayrıca 5G MPN ile, düşük gecikme ve yüksek hız gerektiren çalışmalara öncülük edeceğiz. MESS ve Vodafone olarak aynı amaç doğrultusunda hareket ediyor, sanayimizin dijitalleşmesi yolculuğunda ekonomimize değer katma vizyonuyla ilerlemenin memnuniyetini yaşıyoruz” dedi.

Vodafone’un 5G teknolojilerinin geliştirilmesine küresel boyutta bir katkı verdiğini belirten Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy ise şunları ifade etti: “Vodafone olarak, dünya çapında 5G teknolojisinin gelişiminde kritik rol oynuyoruz. 5G, dijital servislerin ve Nesnelerin İnterneti’nin (IoT), akıllı fabrikaları daha esnek ve daha üretken hale getireceği Sanayi 4.0 yolunda önemli bir kilometre taşı olacak. Biz de 50’yi aşkın ülkede 100 milyondan fazla nesneye hayat vererek dünyanın en büyük IoT hizmet sağlayıcısı konumunda bulunan Vodafone Grubu’ndan aldığımız güçle, tam bu noktada devreye giriyoruz. Uçtan uca dijitalleşme sağlayan çözümlerimizle işletmelerimizin yanındayız. Amacımız Sanayi 4.0 devrimini yapabilmek için ülkemizin ihtiyacı olan dijital sıçramayı güç birliği ile gerçekleştirebilmek. Bu kapsamda, ülkemizde Sanayi 4.0’ın gelişmesine büyük katkı sağlayacak olan MEXT Teknoloji Merkezi’ne Türkiye’nin ilk 5G Özelleştirilmiş Mobil Şebeke (MPN) kurulumunu gerçekleştiriyor olmaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.