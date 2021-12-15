Meta, 2021’de öne çıkanları duyurdu

Meta, 2021 yılında Türkiye’de Facebook ve Instagram uygulamalarında öne çıkan kelimeleri açıkladı.

Meta, dünyadaki birçok kişi için bir geçiş dönemi olan 2021 yılının sonuna gelirken, Türkiye’de Facebook ve Instagram uygulamalarında bu yıl öne çıkan kelimeleri duyurdu. Pandeminin etkileri sürerken, insanların yakınlarıyla bağlantı kurmak ve yeni topluluklar keşfetmek için Facebook ve Instagram’da yaptıkları paylaşımlarda öne çıkanlar arasında nostalji, dayanışma ve kadın hakları bulunuyor. Bununla birlikte 2021 yılında Facebook uygulamasında 70 binden fazla paylaşılan baklava kelimesi öne çıkarken, Instagram üzerinde hayvan haklarıyla ilgili paylaşılan gönderilerin sayısı 40 bini aştı.

Yılsonuna özel iki yeni özellik kullanıma sunuldu

Kullanıcıların bu yıl Facebook ve Instagram uygulamalarında arkadaşları ve aileleriyle paylaştıkları anlamlı hikayeleri kutlamak amacıyla iki özellik kullanıma sunuldu. Bu doğrultuda bugünden itibaren, dünyanın dört bir yanından kullanıcılar, kişiselleştirilmiş Year Together gönderilerini Facebook haber akışlarında paylaşabilecek ve kendi Instagram hikayelerini kullanarak 2021 ‘Playback’lerini oluşturabilecek.

2021 yılının yansımasının haber akışında paylaşılmasına olanak sağlayacak Year Together özelliği arkadaşlar, duygular ve kültür olmak üzere üç kategoriye odaklanacak. Facebook uygulamasında bir araya gelen ve yeni topluluklar keşfetmek için birbirinden ilham almak isteyen her kullanıcı için kişiselleştirilmiş bir deneyim sunan özellik, 30 Aralık’a kadar kullanıma açık olacak. Instagram’da da ‘Playback’ özelliği ile insanlar 2021 anılarını gözden geçirebilecek ve Stories üzerinden paylaşabilecek. Kullanıcılar, Stories Arşivi üzerinden 10 hikayeye kadar seçim yapabilecek ve paylaşmak istedikleri 2021 anılarını kişiselleştirebilecek.

Facebook’ta bu yıl öne çıkan kelimeler şu şekilde:

Baklava

Nostalji

Basketbol

UEFA Avrupa ligi

Dayanışma

Kadın Hakları

Hayvan Hakları

Meme Kanseri

Merkür

Instagram’da öne çıkan kelimeler ise şöyle açıklandı:

UEFA Avrupa Ligi

Formula one

Dayanışma

Kadın Hakları

Hayvan Hakları

Meme Kanseri

Merkür