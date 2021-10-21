Mobilde kesintisiz oyun keyfi

Vodafone, hayata geçirdiği ‘Servise Özel Tahsisli Kanal’ teknolojisiyle mobil oyun sektöründe önemli bir gelişmeye imza attı. Bu teknolojiyle, Vodafone FreeZone’lular paketlerindeki oyunlarda 10 milisaniyeye kadar daha düşük gecikme süresiyle ve garanti edilmiş hızlarda kesintisiz deneyim yaşıyor.

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, şebeke altyapısını yeni nesil teknolojilerle geliştirmeye devam ediyor. Yeni nesil kapsamasıyla mevcut mobil altyapısını daha hızlı, daha esnek ve gecikme süresi daha düşük bir yapıya kavuşturan Vodafone, yeni kullanıma sunduğu “Servise Özel Tahsisli Kanal” teknolojisiyle mobil oyunseverlerin oyun deneyimini iyileştiriyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre oyuncuların oluşturduğu mobil veri trafiğinin şebekede önceliklendirilmesini ve aynı zamanda farklı kanallar kullanılarak taşınmasını sağlayan teknoloji sayesinde oyunseverlere en düşük gecikmeyle oynama imkânı sunuluyor. Vodafone’un hayata geçirdiği teknolojiyle, FreeZone’lular paketlerindeki oyunlarda 10 milisaniyeye kadar daha düşük gecikme süresiyle ve garanti edilmiş hızlarda kesintisiz deneyim yaşıyor.

Mobil oyun dünyasının her geçen gün geliştiğini ve 5G ile birlikte hayatımızda çok daha fazla yer edineceğini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Thibaud Rerolle, şunları söyledi:

“Abonelerimize en iyi hizmeti kesintisiz ve güvenilir bir şekilde sunabilmek için teknolojiyi en iyi şekilde kullanıyoruz. Şebekemizde her geçen gün artan oyuncu sayısı ve mobil oyun trafiğini daha iyi taşıyabilmek ve oyunculara daha iyi bir hizmet sunabilmek amacıyla hayata geçirdiğimiz yeni teknoloji sayesinde oyuncuların veri trafiği normal trafikten farklı kanallarda taşınıyor. Böylece oyuncular, her zaman garanti edilmiş bir hıza sahip oluyor. Ayrıca, söz konusu ürünlerimizi kullanan oyuncuların mobil veri trafiği uçtan uca önceliklendirildiği için, şebeke koşullarından etkilenmeden, 10 milisaniyeye kadar daha düşük gecikme sürelerini deneyimleyebiliyorlar. Vodafone olarak, bir yandan altyapımızı geliştirirken bir yandan da müşterilerimize geleceğin teknolojilerini sunmaya devam edeceğiz.”

10 milisaniyeye kadar daha düşük gecikme

Vodafone’un hayata geçirdiği “Servise Özel Tahsisli Kanal” teknolojisi, 5G’ye giden yolda mobil oyuncuların deneyimini iyileştirmek açısından önemli bir avantaj sunuyor. Bu teknoloji sayesinde, Vodafone’un oyun tarifelerini kullananlar akıllı telefonlarında ilgili oyunları oynadıkları süre boyunca veri trafikleri “Servise Özel Tahsisli Kanal” üzerine alınıyor ve diğer servislerin veri trafiğinden ayrıştırılarak şebekede uçtan uca önceliklendirilmiş biçimde taşınıyor. Bu teknolojiyle, 10 milisaniyeye kadar daha düşük gecikme sağlanırken, “garanti edilmiş hız” özelliğiyle de kesintisiz oyun deneyimi sunuluyor.