Otopark yerleri uygulama ile görülebilecek

Araştırma ve bilişim şirketi Parametre, yerel yönetimlerin ve kent sakinlerinin yaşam akışına yönelik araştırmalardan yola çıkarak geliştirdiği sistemlerle, bulut tabanlı kent yönetimini tasarlıyor. Şirketin çalışmalarından biri de Açık Otopark uygulaması.

Akıllı şehirler denilince akla akıllı otopark, akıllı sağlık hizmetleri, akıllı tarım, akıllı ulaşım, akıllı devlet, akıllı enerji uygulamaları ve bunların birbiri ile entegrasyonu geliyor. Bu uygulamalar konusunda uzun yıllardır çalışmalar yürüten Parametre, belediyelere bulut kent yönetim hizmeti, emlak entegrasyon ve yönetim platformu, su abone yönetim platformu, kent rehberi, Covid-19 ile mücadele desteği gibi hizmetler sunuyor. Parametre’nin CEO’su Can Dağdelen, bu kapsamda yürüttükleri çalışmaları anlatırken, hayata geçirmeyi planladıkları Açık Otopark sisteminden de ilk kez söz etti.

Can Dağdelen, akıllı kent uygulamaları kapsamında ‘Açık Otopark’ projesini hayata geçireceklerini açıkladı. Dağdelen şöyle konuştu: “Nedir bu açık otopark? Tamamen kullanıcılar tarafından verilerinin oluşturulduğu, kamuya açık ücretsiz otopark noktalarının içerisinde bulunduğu harita tabanlı tavsiye uygulaması. Kullanıcıların kendisine en yakın ücretsiz park noktalarını görebileceği, olası risklerin tanımlandığı (güvenlik, trafik, aracın çekilme durumu) ve platform üzerinden çeşitli sorgulamaları yapabileceği vatandaşa ait bir uygulama çözümü. Uygulamanın en önemli özelliği, temel veri altlığının bizim tarafımızdan sağlandığı ama kullanıcılar tarafından güncellendiği bir yapıya sahip olacak olması. Bunun tüm çalışmalarını tamamlayıp 2021 yılının son çeyreğinde kullanıma açmayı planlıyoruz”.

Deprem sonrası için planlamayı kolaylaştıracak

Harita Tabanlı Yönetim Platformu hakkında da bilgi veren Dağdelen, “Harita Tabanlı Yönetim Platfomu ile olası bir depremde depremin saatine, konumuna ve büyüklüğüne göre hangi toplanma alanına kaç kişi, kaç dakikada, hangi yolları kullanarak ulaşabilir; buraya ulaşacak kişilerin yaşları, var ise sağlık durumları, engel durumları, yaş gruplarına göre oluşabilecek temel ihtiyaçları neler olabilir gibi birçok planlamayı yapabilir. Sadece bir senaryo için bir çözümden bahsediyoruz. Benzer senaryolara ait birden fazla çözüme sahibiz. Harita Tabanlı Yönetim Platformlarına ek olarak işin içerisine saha yönetimi de girince ben Mekânsal Süreç Yönetimi şeklinde adlandırıyorum, sadece yerel yönetimlerin değil mekân ile ilintili tüm kuruluşların bu ve benzeri çözümleri kullanması gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Pandemide COVİD Planlaması

Pandemi sürecinde hayata geçirdikleri uygulamalara da değinen Dağdelen, “Covid-19 ile mücadele ve saha ekip yönetimi çözümlerimiz ön plana çıktı. Gelen taleplerin online formlar ile alınabildiği, ilgili birimlere aktarıldığı, gerekli incelemeler sonrası saha ekiplerine iş atamalarının gerçekleşebildiği ve iş döngüsü sonunda dinamik olarak raporlanabildiği temelde birbirine benzer uygulama çözümlerimize oldukça ihtiyaç duyuldu diyebilirim” diye konuştu.

Bu yıl ekim ayında düzenlenecek MARUF 21’e küçük büyük çok sayıda belediyenin katılacağına da değinen Dağdelen, bu toplantılarda, ‘Toplum 5.0’ ile çevre kirliliği ve doğal afetler için çözüm yolları, akıllı tarım, akıllı ulaşım ve akıllı enerji konularının ele alınmasının önemine dikkat çekti.