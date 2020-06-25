Oyun dünyasında kazanmanın şifresi: Güçlü bilgisayarlar

Tüm dünyada ve ülkemizde oyun dünyasına artan ilgi karşısında bilgisayar teknolojileri de bu ilgiyi karşılayacak oyun teknolojilerine yatırım yapmaya devam ediyor. Casper da Excalibur markasıyla oyun dünyasına, gelişen teknolojilere uygun ürün ve donanımlar sunmaya devam ediyor.

Oyun dünyasında kişisel deneyim dışında en önemli unsurlardan biri de rekabet üstünlüğü ve avantaj. Bu unsurları sağlayabilmek için de teknolojik donanımlarının istenilen düzeyde ve performansta olması oyuncular için önemli. En iyi sonuçları elde etmek için GPU ve ekran kartları, işlemcileri, RAM’i, ekran yenilenme hızları, depolama, ses, soğutma sistemlerinin en yüksek performansta olması tercih edilir. Excalibur’un oyuncu bilgisayarlarında kullandığı donanım ve teknolojiler bu performansı ve rekabetçi oyun deneyimini oyun severlere sunmayı vadediyor.

Ekran kartları:

Oyuncu bilgisayarlarının en önemli donanımlarından biri ekran kartı teknolojileridir. Hem dizüstü hem de masaüstü modellerinde NVDIA’nın güçlü ekran kartlarını kullanan Excalibur, oyuncu performansına uygun birbirinden farklı ekran kartı opsiyonları sunuyor. NVIDIA’nın Turing mimarisinden GTXve RTX ekran kartlarını seçebilir, 8GB’a kadar artan harici ekran kartı belleği ile rekabet avantajı elde edilebilirsiniz.

Ekranların Hz ve tepkime süreleri:

1 saniyede ekranda gösterilen kare sayısını ifaden Hertz değeri, ne kadar çok kare gösterilse, ekranın o kadar hızlı olması anlamına gelir. Bu da rekabetçi oyunlarda önemli bir hız avantajı elde etmektir. Rakibin ekranı 60Hz, sizinki 144/240 Hz ise, siz daha “fazla” görüntüyü 1 saniye içerisinde ekranda gördüğünüz için, saniye bazında avantaj elde eder ve karşınızdaki oyuncuya daha hızlı tepki vererek onu yenebilirsiniz. Excalibur masaüstü ve dizüstü modellerinde, gaming monitörlerinde yenilenen ekran özelliklerinden biri de 144/240 Hz ekranlara sahip olması.

Ekranların tepki süresi alınan görüntü kalitesini de direk olarak etkiler. Ekranınızdaki ms değeri düşük ise, oyun hızınıza yetişemeyen ekran, bulanık bir görüntü elde edecek ve ekranda oluşacak bu sorunlar nedeniyle de oyundaki başarınız etkilenecektir. Ms değeri yüksek bir ekran kullandığınızda ise piksellerin renk değiştirme süresi oldukça kısa olacağı için böyle bir sorunla karşılaşmazsınız. Excalibur ürünlerinin sahip olduğu yüksek ms tepkime süreleri ile oyunları daha hızlı oynayabilecek ve rakiplerinizden bir adım önde olacaksınız.

Oyun oynarken daha yüksek bir kare hızına sahip olmanın kesin, ölçülebilir faydaları tartışılmazdır. 144 Hz ve 240 Hz ekranlarda yüksek hız gerektiren oyunlar test edildiğinde, daha akıcı animasyon, daha az gölgeleme, daha az yırtılma ve az gecikme avantajları gözlemlendi.

İşlemci ve RAM:

Bilgisayarların işlemcilerinin ekran kartının gücüne uyumlu olması, oyun performansı için önemlidir. Güçlü ekran kartlarını destekleyecek işlemciler, oyun deneyiminizi arttırmanızı sağlar. Excalibur oyun bilgisayarlarının 10. Nesil Intel işlemcileri ile oyun performansınızı en yukarıya taşımak mümkün. İşlemcinizi destekleyecek güçte bir RAM (Random Access Memory) ile oyun performansınızı güçlendirebilirsiniz.

Soğutma sistemi ve depolama:

Rekabet oyunları oynarken işlemcinin, ekran kartının ve tüm sistemin serin kalması bilgisayarın performansı için önemlidir. Bilgisayarınızın etkili bir soğutma çözümü sistemi sunduğundan emin olmalısınız. Hem masaüstü hem de diz üstü modellerinde, güçlü fan, akıllı turbo soğutma sistemi, açık devre sıvı soğutma sistemi gibi seçenekler sunan Excalibur ile oyun ve bilgisayar performansınızı yüksek seviyede tutabilirsiniz.

Birçok seçeneğin arasından ihtiyacınız olan depolama opsiyonunu seçerek sahip olacağınız alanı ihtiyaçlarınıza göre şekillendirebilirsiniz. Excalibur’un güçlü SSD seçenekleri bilgisayarınızdan maksimum verim almanız için özel olarak tasarlandı.

Oyun performansının sınırlarını zorlayan Excalibur’un yeni dizüstü ve masaüstü modelleri ile tüm oyunlarda rekabet üstünlüğünü kolaylıkla elde edebilecek ve oyun dünyasında bir adım önde olacaksınız. Excalibur’un tüm yeni oyuncu bilgisayar modellerine https://www.casper.com.tr/excalibur-oyun-bilgisayari adresinden ulaşabilir, dilediğiniz donanımları konfigüre edebilirsiniz.