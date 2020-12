Oyun dünyasını yeni yılda ve gelecekte neler bekliyor

Video oyunlarında her on yılda bir trend değişikliği var. Pazarlama ve satış uzmanlarına göre, 2021 yılında oyun endüstrisi yeni bir dönüşüm görecek. Video oyuncuları haftada ortalama yedi saat oyun oynuyor ve bu sayı pandemi kaynaklı olarak da geçtiğimiz yıldan beri artış gösteriyor. Hem profesyonel hem de amatör oyuncular her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni teknolojiler, trendleri ve donanımları heyecanla bekliyorlar.