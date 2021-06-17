Oyun ve performansta gücü arayanların gözü yenilenen Excalibur modellerinde

Teknoloji markası Casper, oyun ve performans adına gerçekleşen tüm değişimleri kullanıcılarına sunmaya devam ediyor. Daha güçlü ekran kartı ve işlemciyle donatılarak yenilenen Excalibur G770 ve G900 modelleri, kullanıcılara güç ve performansı üst seviyede deneyimleme fırsatını sunuyor.

Oyun ve performans dünyasında en yeni değişimler hız kesmeden gerçekleşiyor. En son teknolojik donanımları kullanıcılarına sunmaya devam eden Casper, güç ve performansta üst segment arayışında olan kullanıcıların ihtiyacını Excalibur’un yenilenen modelleri ile çözüm oluyor. En yeni NVIDIA ekran kartları ve Intel 11. Nesil işlemcileri ile yenilenen Excalibur G770 ve G900 modelleri kullanıcılara en güçlü teknolojik deneyimi, trend tasarımı ve yüksek çözünürlüklü ekran keyfini sunmaya devam ediyor.

Şık tasarıma sınır tanımayan güç

Hem oyunseverlerin hem de performans arayışında olanların ihtiyaçlarını karşılayan Excalibur G770, yenilenen gücü ve performansıyla sınırları ortadan kaldırıyor. NVIDIA’nın en yeni nesil AMPER platformuna sahip RTX3050 ve RTX3050TI serisi ekran kartları ile donatılan yeni G770, kullanıcılara oyunlarda yüzde 60’a varan performans artışını sunuyor. Intel’in en yeni 11. Nesil Tigerlake-H işlemci farkıyla da kullanıcılara 8 çekirdekli i7-11800H ve 6 çekirdekli i5-11400H deneyimini de yenilenen modelinde sunan Excalibur, güçlü, ince ve metal olarak tasarlanan yeni G770 modeli ile hem dayanıklılığı hem de şık tasarımı kullanıcılara vadediyor. Yenilenen Excalibur G770; 144HZ Full HD IPS ekrana, akıllı turbo termal soğutma sistemine, Dolby Digital ses sistemine, çoklu monitör desteğine, 65.026 farklı renk sunan 3 bölgeye ayrılmış RGB klavyeye ve Intel Wi-Fi 6 teknolojili AX201’e sahip.

Her daim kazanan olmak için yenilenen G900

NVIDIA RTX3060, RTX3070 ve RTX3080 8GB ekran kartlarının yanı sıra Intel’in 11. Nesil Tigerlake-H 8 çekirdekli i7-11800H işlemcisi ile yenilenen Excalibur G900, performansın en estetik haliyle kullanıcıların karşısında. 144Hz yenilenme hızlı Full HD IPS ekranı ve 3MS tepkime süresi ile akıcı ekran geçişlerini sağlayan yeni G900, 7000 dönme hızı ve 2 akıllı turbo fanıyla gücü de koruma altına alıyor. Wi-Fi 6 kablosuz bağlantı teknolojisiyle 3 kat daha hızlı olan ve yüzde 75 daha az gecikmeyi kullanıcılara sunan Excalibur G900, en yeni 3200MHZ hıza sahip belleklerle de performansa güç katmaya yeminli. Sadece 4,7 mm inceliği ile Türkiye’nin en ultra ince çerçeveli performans bilgisayarlarından birisi olmasını sağlıyor. Özel metal tasarımlı oyuncu bilgisayarı G900, 65.026 farklı renk sunan 3 bölgeli RGB klavyeye, zengin bağlantı seçeneklerine, sınırsız depolama alanına da sahip.

Kullanıcılar yenilenen ve daha da güçlenen Excalibur G770 ve G900 modellerine https://www.casper.com.tr/laptop-oyun-bilgisayari linkinden ulaşabilir, yüzlerce konfigürasyon arasından istenilen özelliklere göre farklı opsiyonları garanti kapsamında bir araya getirebilir.