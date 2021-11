Oyuncu laptopları masaüstü bilgisayarlarla yarışıyor

Mücadelenin eksik olmadığı, heyecanın en üst seviyede yaşandığı oyun dünyasında yine bir soru akıllarda yer edinmeye başladı. Sistem performansının ve kullanım formunun önemli olduğu oyun dünyasında, oyuncular “Dizüstü mü, masaüstü mü?” ikilemine cevap arıyorken, Casper’ın güç ve performans bilgisayarı Excalibur ise gaming laptop ve desktop kararı için oyunculara rehberlik ediyor.

Eğlenceyi, performans ve güçle harmanlamak isteyen oyunseverlerin akıllarında aynı soru var; “Oyun oynanacak, peki ama hangisiyle?” Bir oyuncu için gereken dizüstü oyun bilgisayarı mı yoksa masaüstü oyun bilgisayarı mı? Gamer dünyasının en can alıcı sorusuna çeşitli cevaplar bulunsa da her iki tarafın da sunduğu avantajları iyi irdelemek gerekiyor. Güç ve performans bilgisayarı Excalibur, bu noktada oyunculara rehberlik ediyor ve bu büyük kararın alınmasında bilinen doğru ve yanlışlara odaklanarak yardımcı oluyor.

Artık performans önemli bir fark değil

Bundan birkaç yıl öncesine kadar masaüstü oyun bilgisayarlarının performans açısından laptoplardan üstün olduğu dile getiriliyordu. Ancak durum artık öyle değil. Son yıllarda gelişen güçlü işlemciler, ekran ve grafik kartları, üstün depolama alanları ve soğutma sistemleri ile oyuncu laptopları birer performans abidesi haline geldi. Bunun son örneklerinden biri de güç ve performans arayışındaki profesyonellerin dahi tercihi olan Casper Excalibur laptoplar. Öyle ki mobil platformlardaki en üstün özelliklere sahip Excalibur G911, sağladığı performansla en iyi masaüstü bilgisayarlarla yarışır konumda. Bu durum da beraberinde geçmişte sıkça dile getirilen performans farkının artık laptop ve desktop arasında geçerli olmadığını gösteriyor.

Taşınabilirlik laptopları, donanım ve konfigürasyon desktopları öne çıkarıyor

Oyun dünyasında son yıllarda öne çıkan iki önemli nokta bulunuyor. Bunlardan biri her yerde oyun oynayabilme özgürlüğü, diğeri ise oyuncunun tamamen ihtiyaçlarına yönelik kendisine ait bir bilgisayar oluşturabilmesi. Her iki noktanın da oyun dünyasındaki can alıcı soruya cevap niteliği taşıdığı görülüyor. Performans konusunun artık bir fark oluşturmaması, oyunseverlerin mobil olma isteği ile fiziksel boyutları sayesinde dizüstü bilgisayarlara nazaran daha fazla özelleştirme imkânı sunan masaüstünde oyun oynama isteğini birbiriyle kıyaslamasına neden oluyor. Hem masaüstünde hem de dizüstünde gaming dünyasına üstün güç ve performanslı bilgisayarları sunan Casper Excalibur’a göre cevap, kullanıcının ihtiyaç ve kullanım alanına göre şekilleniyor. Eğer kullanıcı her yerde ve performansından da ödün vermeden oyun oynamak istiyorsa laptoplar doğru tercih olabilirken, oyun oynamayı bir ritüel haline getiren, performansını donanım yükseltmeleri ile hep yukarıya çıkarmak ve stream dünyasında da yer almak isteyenler için masaüstü tercihi daha doğru olabiliyor.

Dizüstü bilgisayarlar ya da masaüstü bilgisayarlar fark etmeksizin oyun oynamanın bambaşka boyutlara geldiğini belirtmek gerekiyor. İhtiyaçlara uygun bilgisayarı donanım bilgisi olmadan da kurup almanın ise profesyonel halini Casper sunuyor. İhtiyaçlara göre kendi bilgisayarınızı kurup alabilmenin en kolay, verimli ve bütçe dostu hali “KUR-AL” uygulamasına https://www.casper.com.tr/kur-al linkinden ulaşabilirsiniz.