Oyunda deneyimi artıracak yeni Excalibur Gaming aksesuarlar tanıtıldı

Oyun deneyimini doruklarda yaşamak ya da oyunda güce hükmetmek, doğru aksesuar kullanımından geçiyor. Türkiye’nin teknoloji markalarından Casper’ın gücüyle desteklenen Excalibur da özel tasarladığı yeni gaming aksesuarlarıyla hız, tarz ve performansı oyunculara sunuyor.

Farklı deneyimleri zirvede yaşamak ya da üstün performans sergileyerek oyunun akışında kendi gücünü göstermek isteyen oyuncuların tek ortak noktasını gaming aksesuarlar oluşturuyor. Güç ve performans bilgisayarı Excalibur’un oyunculara özel tasarladığı yeni GK21 Oyuncu Klavyesi, GX21 Oyuncu Mouse, GH21 Oyuncu Kulaklığı ve GM21-M Oyuncu Mousepad’i de bu amaçla hız, tarz ve performansta rakiplerinin her zaman önünde olmak isteyen oyuncuları heyecanlandırmaya hazırlanıyor.

Excalibur GK21 ile oyunda güce hükmedilecek

Oyunlarda kazananı saliseler belirlerken, kazanmak için ihtiyaç duyulan hız, konfor ve ergonomik yapıya sahip oyuncu klavyesi ise Excalibur’da oyuncuları bekliyor. Standart mekanik klavyelere her alanda meydan okuyarak en hızlı ama en hafif tıklamalardan en sert tıklamalara kadar optimize edilmiş Excalibur GK21’in tepki süresi 5 ms, harekete geçme noktası 2.00 mm ve dayanıklılığı ise 50 milyon tıklama seviyesinde. Suya, toza karşı IP32 koruma sağlayan, 6 farklı makro tuşu ve 18 farklı ışıklandırma modu ile “Led per Key” RGB teknolojisine sahip GK21 oyuncu klavyesi, üstün kalite alüminyum alaşımla güçlendirilmiş, şık ve terletmeyen kauçuk materyalden üretiliyor.

Her oyundan galip çıkartacak mouse

Hangi oyunsever her oyundan galip çıkmak istemez ki? Ultra hassas, ultra hızlı takip motoru ile her oyundan galip çıkartacak olan Excalibur GX21, gerçek 16.000 DPI hız veren donanım ile oyunculara ışık hızında hareket etmeyi vadediyor. Üstün kalite kauçuk ile kaplı GX21, şık ve ergonomik tasarıma sahipken 3 farklı bölgeye yerleştirilmiş aydınlatma teknolojisi ile güçlü RGB deneyimi sunuyor. Her tutuş stiline uygun, farklı tuşlar ile işlemleri daha hızlı ve kolay yapabilmek için 7 tuşlu yapıya da sahip olan Excalibur GX21 Mouse, Kontrol Merkezi uygulamasıyla da RGB aydınlatma, makro tuş atama ve DPI ayarlarını özelleştirebilmeye olanak tanıyor.

Oyunun içinde olduran kulaklık: GH21

“Ses kasanlar” burada mı? Daha keyifli ve başarılı bir oyun deneyimi için 7.1 3D Surround ses deneyimi sunan Excalibur GH21 Oyuncu Kulaklığı, ses kasarak rakibinin nereden geldiğini fark etmek isteyen oyuncular için tasarlandı. Oyuncular 50 mm yapıdaki güçlü sürücüler ile kendini oyunun keyfine bırakabiliyor, tak-çıkar yapıdaki mikrofon ve Omnidirectional teknolojiyle de sesini herhangi bir kesinti olmadan aynı tonda aktarabiliyor. RGB’de son nokta olan Racing teknolojisini de içerisinde barındıran GH21, terletmeyen özel deriden yapılan premium kulak süngerlerine, premium metalden yapılan kulaklık tutucularına sahip. Ayrıca Kontrol Merkezi kolaylığı da yine Excalibur GH21 Oyuncu Kulaklığı’nda oyunculara sunuluyor.

Oyuncular için özel tasarlanan RGB’li Mousepad

Oyuncular için özel tasarlanmış RGB şeridiyle en karanlık ortamda 10 farklı aydınlatma stiline sadece parmak ucuyla geçilebilen Mousepad, Excalibur’da. Özel taşlamalı üst yüzeyi ile hassas Mouse doğruluğunu yansıtan Excalibur GM21-M Mousepad, UV ışınları ile kaplanmış kayma engelleyici tabana sahipken, orta boyutu ile farenin geniş alanda rahatça kullanılmasını sağlıyor.

Excalibur’un oyunculara özel tasarladığı yeni gaming aksesuarların tamamına https://www.casper.com.tr/aksesuar linkinden ulaşabilirsiniz.