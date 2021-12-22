Playstore 2021’in en çok oynanan oyunlarını açıkladı

Türk Telekom’un dijital oyun platformu Playstore’da, 2021 yılının en popüler oyunları listesi açıklandı. Zirvede Resident Evil Village yer alırken, onu eFootball PES 2021 ve God of War PC versiyonu takip etti.

Türkiye’yi yenilikçi teknolojilerle buluşturan Türk Telekom’un dijital oyun platformu Playstore, 2021’i geride bırakırken ülkemizdeki oyunseverlerin bu yıl en çok ilgi gösterdiği oyunları açıkladı. PC, MAC ve konsol oyunlarının mobil ve ‘free 2 play’ paketlerinin satışa sunulduğu Playstore’da en çok aksiyon, spor ve FPS (First Person Shooter) kategorilerindeki oyunlar tercih edildi.

Efsane statüsüne erişmiş 25 yıllık Resident Evil serisinin, Mayıs ayında piyasaya çıkan sekizinci oyunu Resident Evil Village, 2021’in en çok satın alınan oyunlar listesinin ilk sırasında yer aldı. Yılın son aylarında atağa geçen oyun, eFootball PES 2021’i geride bırakarak zirveye yerleşti. Korku türünün önde gelen oyunlarından Resident Evil’ın yeni macerası oyuncuya sunduğu harika ortamlar, üretici düşman tasarımları, ilgi çekici hikâyesi ve sağlam oyun mekanikleri ile unutulmaz bir korku deneyimi yaşatıyor.

Oyun platformunda en çok satın alınan ikinci oyun, bu yıl köklü bir değişikliğe giden Pro Evolution Soccer’ın yenilenmiş hâli eFootball PES 2021 oldu. Futbol oyunları türüne damgasını vuran Pro Evolution Soccer serisinin yeni oyunu, PES 2020’nin baştan aşağı yenilenmiş hâlini içeriyor. İsmiyle e-spora atıfta bulunan eFootball PES 2021, aralarında Türkiye Süper Lig’in de bulunduğu pek çok Avrupa ve dünya ligini lisanslı olarak oyunseverlere sunuyor.

God of War için heyecanlı bekleyiş

PlayStation platformunun ve oyun dünyasının en sevilen serilerinden biri olan God of War nihayet PC oyuncularıyla buluşuyor. 14 Ocak 2022’de PC sürümüyle oyuncuların karşısına çıkmaya hazırlanan God of War, ön satışlarıyla listeye üçüncü sıradan girdi. PC sürümünde grafik geliştirmeleri, 4K çözünürlük ve ultra geniş ekran desteği, sınırsız FPS değerleri gibi yeniliklerin olacağı oyun, Türkçe altyazı seçeneği de sunacak olmasıyla Türkiye’deki oyuncuları sevindirdi.

Futbol oyunları arasında tartışılmaz bir yeri olan FIFA serisinin, 2020-21 sezonlarını kapsayan oyunu FIFA 21, listede dördüncü sırada yer aldı. Oyunculara arkadaşlarıyla veya diğer oyuncularla 5’e 5’lik maçlar yapma imkânını veren VOLTA FOOTBALL gibi yeni oyun modlarının yanında, sevilen FUT ve Kariyer modlarını da barındıran FIFA 21, bu yıl da futbol tutkunlarının en çok tercih ettiği oyunlardan biri oldu.

Eylül ayında piyasaya çıkan Deathloop ise, oyun platformunun 2021’in en çok oynanan beşinci oyunu oldu. Aksiyon yüklü bir FPS oyunu olan Deathloop, etkileyici sanat tasarımı, sıradışı oynanışı, derinlikli karakterleri ve ilgi çekici hikâyesiyle şimdiden oyunseverlerin gönlünde sağlam bir yer edindi. Oyun, Game Awards 2021 töreninde En İyi Oyun Yönetimi ve En İyi Sanat Tasarımı ödüllerini alarak oyuncular kadar oyun eleştirmenlerinin de takdirini kazandı.

Oyun platformu, 2021’de 325 farklı kampanyayla oyuncuları sevindirdi. Hâlihazırda çok geniş bir ürün yelpazesine sahip olan oyun platformu, kataloğundaki binlerce seçeneğe bu yıl 603 yeni ürün daha ekledi.

2021 yılında oyun tutkunlarının Playstore’da en çok satın aldığı 10 oyun şöyle:

1- Resident Evil Village

2- eFootball PES 2021

3- God of War (PC)

4- FIFA 21

5- DEATHLOOP

6- Assassin’s Creed Valhalla

7- Back 4 Blood

8- NBA 2K21 / NBA 2K22

9- World War Z: Aftermath

10- Mount & Blade II: Bannerlord