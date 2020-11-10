Red Bull Basement başvuruları sonuçlandı

Red Bull Basement programına yapılan 172 başvuru değerlendirildi. Program sonunda seçilen Plantric isimli girişimin kurucusu olan Doğuş Üniversitesi öğrencileri Aylin Yazıcı ve Can Zenginel girişimlerini uluslararası arenada geliştirme hakkı kazandı.

Daha iyi bir yarın inşa etmek amacıyla teknolojinin gücünden yararlanan girişimcileri ve inovasyon alanındaki fikir önderlerini destekleyen Red Bull Basement, her yıl genç girişimci adaylarının keşfedilmesine ve girişimlerini uluslararası arenada geliştirmelerine imkan tanıyor. Dünya çapında 38 ülkeden 3 bin 865 başvuru arasından seçilen ülke finalistleri de birer birer açıklanıyor. Etkinliğe Türkiye’den yapılan başvurular arasından seçilen girişim ise Plantric oldu. 172 başvuru arasından seçilen Plantric’in kurucuları, Doğuş Üniversitesi öğrencileri Aylin Yazıcı ve Can Zenginel projelerini ‘kendi kendisine yeten bir bahçe sistemi’ sözleri ile özetliyor.

Verilen bilgiye göre, değişen dünya düzenine ayak uydurabilmek için 3 ana bölümden oluşan Plantric’in sisteminde; yemek atıkları için konteyner, toprak kaplar ve otomatik sulama sistemi yer alıyor. Sistem, gıda atıklarının konteyner kenarına döküldükten sonra çalışmasını ve saksılarda bulunan toprağı bu atıklarla gübreleyerek her bir bitkinin büyümesi ve gelişmesi için enerji sağlıyor. Sistem doğru ışıklandırma yöntemleri sayesinde birçok alanda kullanılmaya ve uygulamaya müsait bir düzen sunuyor.

Jürinin değerlendirmesinden geçen Plantric’in kurucuları olan Yazıcı ve Zenginel, ödül olarak gelecek 5 hafta boyunca projelerini geliştirmek üzere uygun bir zeminde çalışma imkanı yakalayacak. Global sosyal inovasyon çevresi ile buluşma imkanı da bulan ikili, burada mentörlerin katkıları ile fikirlerini gerçeğe dönüştürmenin yanında uluslararası bir eğitim programına da dahil olacak.

Programda başarılı olan ve girişimi desteklenen Plantric’in kurucularından Yazıcı, “Ortaya koyduğumuz kısa, orta ve uzun vadeli vizyonu en iyi ve en çok anlayan, hatta üzerine katan ve buna inanan Türkiye’deki tek yatırımcı grubu olarak Red Bull Basement ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Zenginel ise şöyle konuştu: “Girişimimizi geliştirmek üzere global bir arenada uzman isimlerle bir araya geleceğiz. İnanıyorum ki her toplantımızda farklı açılardan bakarak projemizi geliştirmek için destek alacağız ve vizyonumuzu ileri taşıma idealimiz konusunda bize çok büyük katkıları olacak”.