Red Bull Basement’a başvuru için son günler

Red Bull Basement, üniversiteli girişimcileri destekleyerek kampüs hayatını değiştirecek projelerini geliştirmeleri için imkan tanıyor. Etkinliğe başvurular 24 Ekim tarihine dek web adresi üzerinden yapılabiliyor.

Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde doğan Red Bull Basement, bugün pek çok ülkede daha iyi bir gelecek inşa etmek amacıyla teknolojinin gücünden yararlanan üniversite öğrencisi girişimcileri, kod yazarlarını ve inovasyon alanındaki fikir önderlerini desteklemeyi sürdürüyor. Fikirlerini gerçeğe dönüştürmek isteyen üniversiteli girişimciler etkinliğe, ‘Erişilebilirlik’, ‘Temiz Su’, ‘Güçlendirme’, ‘Beden & Zihin’, ‘İklim Faaliyetleri’, ‘Enerji’, ‘Kariyer’, ‘Eğitim’ ve ‘Akıllı Şehirler’ olmak üzere 9 farklı kategoride teknoloji odaklı çözümü olan projelerle başvuru yapabiliyor. İngilizce bilen, lisans ve yüksek lisans öğrencileri, başvurularını 24 Ekim tarihine kadar redbullbasement.com adresi üzerinden bireysel veya iki kişilik takımlar halinde gerçekleştirebiliyor.

Her yıl genç girişimci adaylarını; sosyal inovasyonun gelişimi için sektörün önde gelen isimleri ile çeşitli konuşmalar, paneller ve atölyeler aracılığıyla buluşturan etkinliğin bu seneki jürisinde, Onaranlar Kulübü ve Gelecekburada.net Kurucu Ortağı ve Sosyal Girişimci Doğukan Güngör, İBB Akıllı Şehir Departmanı Direktörü Burcu Özdemir ve UnoMoi Kurucu Ortağı Gözde Atasoy yer alıyor. Jürinin değerlendirmesinden geçen bir finalist takım veya bireysel katılımcıya ödül olarak projelerini geliştirmeleri için uygun bir zemin sunuluyor. Finale kalan proje sahibi, global sosyal inovasyon çevresi ile bir araya gelme imkânı da yakalıyor.

Dünya finali aralıkta İstanbul’da

Verilen bilgiye göre, her ülkenin finalisti Kasım 2021 tarihinde açıklanacak. Aralık ayında İstanbul’da düzenlenecek Red Bull Basement Dünya Finali’ne katılmaya hak kazanan projelerin sahipleri ayrıca büyük final öncesinde mentörler eşliğinde projelerini geliştirme fırsatı bulacak.