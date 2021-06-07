Red Bull Campus Clutch’ta Türkiye temsilcisi ‘Bedel Ödeyenler’ Dünya Finali’nde

Üniversiteler arası VALORANT turnuvası Red Bull Campus Clutch’ta Türkiye temsilcisi ‘Bedel Ödeyenler’ ‘Knockout Round’u geçerek Dünya Finali biletini cebine koydu. ‘Bedel Ödeyenler’, 3-6 Haziran arasında gerçekleşen mücadelelerde Bulgaristan, Hırvatistan ve son olarak Romanya temsilcilerini 2-0 yenerek dev finale yükseldi.

Üniversite öğrencilerine ülkesini ve okullarını temsil etme imkanı veren dünyanın ilk üniversiteler arası global VALORANT turnuvası Red Bull Campus Clutch’ta Knockout Round heyecanı nefesleri kesti. Türkiye elemeleri sonunda aynı bölgedeki ülkelerin temsilcileriyle karşılaşma hakkını elde eden ‘Bedel Ödeyenler’, turnuvanın Dünya Finali Eleme Turu aşamasında iyi bir performans ortaya koydu. 3 Haziran’daki çeyrek finalde Bulgaristan temsilcisi UniversaL’i 2:0 ve 4 Haziran’daki yarı finalde Hırvatistan temsilcisi Mo Gaming’i 2:0 mağlup eden Bedel Ödeyenler, 5 Haziran’da canlı yayınlanan final maçında da Romanya temsilcisi Infinite’i13-7 ve 13-5’lik skorlarla 2:0 yendi.

Elemeler boyunca kendilerine güvenlerinin tam olduğunu belirten takım kaptanı Arda ‘madzzy’ Demirel, “Turnuvanın başından beri aramızda çok güzel bir iletişim vardı. Türkiye’de esporun gelişmesi ve ilerlemesi için elimizden gelen gayreti göstererek namağlup bir şekilde Dünya Finali’ne çıktık. Şimdi son bir kez daha İspanya’da Türkiye’yi temsil ederek herkese neler yapabileceğimizi gösterip şampiyon olacağız” İfadelerini kullandı.

‘Bedel Ödeyenler’ Madrid’de Türkiye’yi temsil edecek

İspanya ve ABD ulusal şampiyonları ile beraber,Anubis (Mısır), Bedel Ödeyenler (Türkiye), BTR (Kanada), Mamas Boys (Avustralya), MAXD Esports (Pakistan), Odin eAmigos (Brezilya), Platoon (Beyaz Rusya), PXL Esports (Belçika), Project S (Portekiz), VAC Kimchi (Güney Kore) takımları17-18 Temmuz tarihlerinde Madrid’de düzenlenecek Dünya Finali’nde mücadele edecek. Dünya Finali’nde şampiyonluğa uzanan üniversite takımı, 20 bin Euro’luk ödülün yanı sıra VALORANT Masters’ta mücadele eden dünyanın en iyi VALORANT oyuncularıyla tanışma fırsatını da elde edecek. Red Bull Campus Clutch ile ilgili detaylı bilginin RedBull.com/campusclutch adresinde olduğu belirtildi.

Verilen bilgiye göre 2020 yılında piyasaya girdikten sonra gamer’ların ilgi odağı olan VALORANT’ı, yaklaşık 18 milyon oyuncu oynuyor. 5’er kişiden oluşan takımların karşı karşıya geldiği oyunda, bir maç 25 tur üzerinden kurgulanıyor. Twitch üzerinden ‘Tek oyunun bir günde izlenme rekoru’nu 34 milyon izlenmeyle elde eden oyun, en çok oynanan oyun olma yolundaki gelişimini de sürdürüyor.