Red Bull Flick geri dönüyor

Türkiye’nin büyük CS:GO kapışmalarından biri olan Red Bull Flick kıyasıya bir rekabete sahne olmak üzere geri dönüyor. 6 Aralık’ta başlayacak çevrimiçi elemeler oyunseverleri karşı karşıya getirecek.

Türkiye’nin büyük CS:GO kapışmalarından biri olan Red Bull Flick, ikinci şampiyonunu bulmak için çıktığı yola kaldığı yerden devam ediyor. Amatörden profesyonele tüm oyunseverler, Counter Strike’da 2’ye 2 formatında, Flick için özel tasarlanmış 5 farklı oyun modu sunan haritalarda, Türkiye’nin en iyisi olmak için mücadele edecek. Şampiyonluğa giden yol ise; çevrimiçi elemeler, play-off turu ve final etabından geçecek. Elemelerde başarılı olan 25 takım çevrimiçi play-off aşamasına katılmaya hak kazanacak.

39 takım belirlendi, 25 takım daha play-off’a adını yazdıracak

Verilen bilgiye göre, elemelerde başarılı olacak 64 takım, play-off turuna yükselecek, adını son 4’e yazdırabilmek için yeteneğini, takım oyununu ve tecrübesini sergileyecek. Şubat ayındaki Gaming İstanbul Oyun Fuarı ve mart ayındaki şehir elemelerinde39 takım play-off bileti almaya hak kazanmıştı. Play-off’a katılmaya hak kazanacak son 25 takım ise 6,12, 13,19 ve 20 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek çevrimiçi elemelerde belirlenecek.

Final heyecanı 26 Aralık’ta

Play-off turunda rakiplerini geçmeyi başaran 4 takım ise 26 Aralık’ta çevrim dışı olarak gerçekleştirilecek büyük finalde Red Bull Flick’in ikinci şampiyonu olmak için mücadele edecek. Şampiyonu belirleyecek final mücadelesi markanın sosyal medya hesabından canlı yayınlanacak. Detaylı bilginin markanın web adresinde olduğu belirtildi.