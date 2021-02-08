Red Bull M.E.O.’da Türkiye şampiyonları belli oldu

Red Bull M.E.O. Hearthstone ve TFT oyununda Türkiye şampiyonları belli oldu. Türkiye’nin her yerinden katılıma açık olan turnuvada çevrimiçi finaller sonrasında "Cabixo" Hearthstone’da, "Overrated" ve "Fujitora" ise TFT’de Dünya finallerinde Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı. Dünya Finali, Türkiye’nin ev sahipliğinde mart ayında gerçekleştirilecek.

Rekabetçi mobil oyun arenası Red Bull M.E.O.’da İstanbul’da gerçekleşecek dünya finali öncesinde Türkiye’yi temsil edecek takımlar belli oldu. Mobil oyunseverlerin bu sezon ilk olarak PUBG MOBILE’da mücadele verdiği arenada Hearthstone ve TFT turnuvalarının şampiyonları da büyük finaller sonrasında belirlendi. Türkiye’nin her yerinden katılıma açık olan ve HyperX’in destekleriyle gerçekleştirilen Red Bull M.E.O.’nun çevrimiçi finalleri sonrasında Canberk "Cabixo" Binbay Hearthstone’da zafere ulaşırken, İlker "Overrated" Bozkurt da TFT’de şampiyon oldu. Kaan "Fujitora" Çekli ise TFT oyununda ikinci olarak dünya finaline katılmaya hak kazandı.

Dünya Finali Mart’ta İstanbul’da

Türkiye şampiyonu olan takımlar, ülkemizi Red Bull M.E.O. Dünya Finali’nde temsil etme hakkını da kazandı. 28 ülkede elemeleri gerçekleştirilen turnuvada PUBG MOBILE, Hearthstone ve TFT dünya şampiyonları, Mart ayında Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Dünya Finali’nde belli olacak.

Verilen bilgiye göre, büyük dünya finali öncesinde şehri oyun alanına çeviriyor. Mobil oyunseverler, PUBG MOBILE ile özdeşleşmiş drop kutularını sosyal medya fotoğraf ve video paylaşım platformu üzerinden aktif olan AR filtresi ile en kreatif ve eğlenceli şekilde şehrin dilediği noktasına indirmeye çalışıyor. Her hafta en kreatif videoyu çeken ve belirtilen adımlarla sosyal medya fotoğraf ve video paylaşım platformunda paylaşan 3 oyunsever, sürpriz ödüllerin sahibi oluyor.