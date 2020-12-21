ResellerClub, Türkiye’deki varlığını yeniden kuruyor

Web barındırma, alan adları ve diğer web varlığı ürünlerinin sağlayıcısı olan ResellerClub, Türkiye pazarındaki web sitesi deneyimini yenilediğini duyurdu.

Endurance International Group şirketi olan ve web barındırma, alan adları ve diğer web varlığı ürünlerinin sağlayıcısı ResellerClub, Türkiye pazarındaki web sitesi deneyimini yenilediğini duyurdu.

Verilen bilgiye göre, marka yıllardır bu pazarda bulunsa da yeni ve daha iyi bir web deneyimi getiriyor. Marka bunu yerel web siteleri, tercüme edilmiş kontrol panelleri, yenilenmiş mesajlaşma, daha kısa sayfa yükleme süreleri, yerelleştirilmiş destek, rekabetçi teklifler ve daha fazlası için promosyon ve kupon sistemleriyle gerçekleştirdi. Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde 14 yılı aşkın bir süredir dikkat çekici bir etkiye sahip olan ResellerClub aynı şeyi Türkiye’de de yapmayı planlıyor.

Konu hakkında konuşan Endurance International Group APAC Genel Müdürü, "Türkiye girişimci bir toplum ve bu dönemde giderek artan sayıda küçük ve mikro işletme hızla dijitalleşiyor. Birinci sınıf altyapımızı ve desteğimizi gelişmiş bir deneyimle web profesyonellerine (geliştiriciler, BT ajansları) ve küçük işletmelere genişleterek bu gelişen ekosistemi desteklemek istiyoruz. Artık yüksek nitelikli bir sohbet desteği verilen, tamamen yerelleştirilmiş bir web sitesinde barındırma çözümleri için basit ve kolay bir satın alma seçeneği sunuyoruz" dedi.

Markanın Türkiye’deki müşterilerine ’Yepyeni WebPro Paneli’ sunmak için de çalıştığı belirtildi. Bu yeni Kontrol Paneli’nin, yıllarca süren araştırma ve birçok müşteriyle yapılan görüşmelerden sonra web profesyonelleri (web tasarımcıları, geliştiriciler, dijital pazarlama ajansları vb.) için özel olarak geliştirildiği belirtildi.

Panel hakkında ise şu bilgiler verildi: Faturalama, vergilendirme, sipariş ve istemci yönetimi için araçlar ve tamamen beyaz etiketli, kolay markalaşabilir Storefront ile birlikte kolay bir satınalma akışı sağlar.

Panelin yakında Türkiye’deki müşterilere sunulacağı vurgulandı.