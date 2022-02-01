Sanal arsa alırken dolandırılmayın

Büyük gelişim ve değişim gösteren dijital yatırım araçlarının en son ürünü olan metaverse, sanal ve arttırılmış gerçeklik ile gayrimenkul sektörüne hızlı bir giriş yaptı.

Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojilerini içeren çok katmanlı bir platform olan “metaverse” mevcut yapısı ve henüz tamamlanmamış alt yapısı sebebiyle oldukça riskli bir yatırım olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle metaverse ile arsa satışlarının öne çıkarıldığı son günlerde kullanıcıların çok dikkat etmesi gereken kriterler bulunuyor. Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, “Değişen ve gelişen dünyada bu değişimlere uyum sağlamak büyük önem taşıyor. Ancak bu süreçler bir o kadar riski bünyesinde barındırıyor. Hayatımıza hızlı bir giriş yapan metaverse ise bunun en somut örneklerinin başında geliyor. Sanal arsa ve arazi satışlarının oldukça popüler hale gelmesinin en önemli sebeplerinin başında hızlı gelir elde etme ve kısa yoldan zengin olma hayali geliyor. Bu şekilde kurgulanan denklemlerde kötü niyetli sanal alışverişler ve dolandırılma olayları da kaçınılmaz. Birikimlerini değerlendirmek isteyenlerin benzer platformlarda büyük kayıplar yaşadığına hepimiz tanık olduk. Yeni kayıpların ve dolandırılma hikayelerinin önüne geçmek için iyi bir araştırma gerekiyor” dedi.

Metaverse kullanıcılarının veya bu platformda yer almak isteyenlerin dikkat etmesi gerekenleri maddeler halinde özetleyen Özkan Aydemir, şunları söyledi:

"Metaverse üzerinden arsa alımını bir yatırım aracı görülmemelidir. Metaverse’ten arsa aldığınızda başka birinin Metaverse içinde aynı arsayı almayacağının garantisi yoktur. Metaverse platformu tek bir platform değildir. Zaman içerisinde bu platformların sayısı artacaktır ve yeni alanlar üretilecektir. Tek bir Metaverse evreni varmış gibi algılanarak bir arsa spekülasyonuna konu olması sebebiyle ödemiş olduğunuz paralar gerçek değerini hızla kaybedebilir ve hatta tamamı tükenebilir. Gerçek ve klasik arsa yatırımı dünyanın varoluşundan bu yana en güvenli yatırım aracı olup, hiçbir sanal ve dijital platform bu gerçekliğin önüne geçemeyecektir."