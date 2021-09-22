Sanal Evliya Çelebi ile Türkiye turu

İlklerin festivali Teknofest, bu yıl da birbirinden renkli etkinliklerle kapılarını açtı. Festivalin en ilgi çekici ürünlerinden biri ise kurgusal bir evrende zamanda yolculuğu mümkün kılan aplikasyon oldu. 5 yıl içinde Türkiye turu yapılabilecek uygulamayla şu anda İstanbul Beyoğlu ve Elazığ Harput turu yapılıyor.

Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest, 21 Eylül Salı günü İstanbul Atatürk Havalimanı’nda başladı. Birbirinden renkli etkinliklere sahne olan Teknofest’in en ilgi çekici ürünlerinden olan ve kurgusal bir evrende zamanda yolculuğu mümkün kılan uygulama ile tarihi geziler gerçekleştiriliyor. Mobil cihazdan başka hiçbir ekstra donanıma ihtiyaç duymaksızın fiziksel evren ile metaverse arasında boyut değiştirerek içinde bulunduğu lokasyondaki nesnelerin, insanların, şehirlerin geçmiş zamandaki dijital ikizleri ile zamanda yolculuk yapılabiliyor. Zaman kapısından geçen kullanıcılar, sanal rehber Evliya Çelebi eşliğinde Türkiye’de 5 yıl içinde kültürel miras alanlarının tarihine tanıklık edebilecek. Şu an uygulamada sanal Evliya Çelebi ile İstanbul Beyoğlu ve Elazığ Harput turu yapılıyor.

“Beyoğlu’nun 19’uncu yüzyılına Evliya Çelebi ile gidip oradaki hayatın içinde yaşayabileceksiniz”

Uygulama hakkında bilgi veren ROOF STACKS CEO’su Burak Soylu, “Bilim kurgu filmleri vazgeçilmezi olan zaman portalını aslında teknolojik yöntemleri kullanarak gerçek hale getirdik. İnternetten sonraki devrim olarak adlandırılan metaverse teknolojisini artırılmış gerçeklik ile çalışan aslında ilk eser, Goart bizim programımızın adı. Bu bir aplikasyon. VR ve AR artırılmış gerçekliği virtualite çalışacak ve şu anda Beyoğlu Belediyesi ile yaptığımız birliktelik sayesinde 29 Ekim’de Beyoğlu’nun 19’uncu yüzyılına Evliya Çelebi ile gidip, oradaki hayatın içinde yaşayabileceksiniz veya gezebileceksiniz” şeklinde konuştu.

“Dünyada en çok turist alan 49 ülkeden 10 ülkeyi bitirip devreye almayı planlıyoruz”

Dünyada bu uygulamayı yaygınlaştırmak isteyen Soylu, “AR-GE’sini 4 yılda tamamlamış olduğumuz bu teknolojimizin şu anda lokasyonu iki il. İstanbul Beyoğlu ve Elazığ Harput’ta varız. Ama 5 yık içerisinde tüm Türkiye, 10 yıl içerisinde de hedeflediğimiz dünyada en çok turist alan 49 ülkeden 10 ülkeyi bitirip devreye almayı planlıyoruz. Lokasyonlarımızda bize tarihi karakter olarak Türkiye’de Evliya Çelebi eşlik ediyor. Ama dünyanın diğer ülkelerinde o bölgeye uygun olan tarihi turistik karakterlerle beraber gezmeyi sağlıyoruz. Çoklu dil seçeneği bulunuyor. İlgili rehber geçmiş dünyada size eşlik edebiliyor. Bu dünyanın paralelinde yeni bir dünya inşa ediyoruz” ifadelerini kullandı.