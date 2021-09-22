Sanal Evliya Çelebi ile Türkiye turu

İlklerin festivali Teknofest bu yıl da birbirinden renkli etkinliklerle kapılarını açtı. Festivalin en ilgi çekici katılımcılarından biriyse, kurgusal bir evrende zamanda yolculuğu mümkün kılan aplikasyon ile 5 yıl içinde Türkiye turu yapılabilecek. Şuan ise uygulamasa sanal Evliya Çelebi ile İstanbul Beyoğlu ve Elazığ Harput turu yapılıyor.

Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest, 21 Eylül Salı günü İstanbul Atatürk Havalimanı’nda başladı. Birbirinden renkli etkinliklere sahne olan Teknofest’in en ilgi çekici katılımcılarından biri ise kurgusal bir evrende zamanda yolculuğu mümkün kılan uygulama ile tarihi geziler gerçekleştiriliyor. Mobil cihazından başka hiçbir ekstra donanıma ihtiyaç duymaksızın fiziksel evren ile metaverse arasında boyut değiştirerek içinde bulunduğu lokasyondaki nesnelerin, insanların, şehirlerin geçmiş zamandaki dijital ikizleri ile zamanda yolculuk yapabiliyor. Zaman kapısından geçen kullanıcıların sanal rehber Evliya Çelebi eşliğinde Türkiye’de 5 yıl içinde kültürel miras alanlarının tarihine tanıklık edebilecek. Şuan ise uygulamasa sanal Evliya Çelebi ile İstanbul Beyoğlu ve Elazığ Harput turu yapılıyor.

“Beyoğlu’nun 19’uncu yüzyılına Evliya Çelebi ile gidip oradaki hayatın içinde yaşayabileceksiniz”

Uygulama hakkında bilgi veren ROOF STACKS CEO’su Burak Soylu, “Bilim kurgu filmleri vazgeçilmezi olan zaman portalını aslında teknolojik yöntemleri kullanarak gerçek hale getirdik. İnternetten sonra ki devrim olarak adlandırılan metaverse teknolojisini artırılmış gerçeklik ile çalışan aslında ilk eseri, Goart bizim programımızın adı. Bu bir aplikasyon, VR ve AR artırılmış gerçekliği virtualite çalışacak ve şuanda Beyoğlu Belediyesi ile yaptığımız birliktelik sayesinde 29 Ekim’de Beyoğlu’nun 19’uncu yüzyılına Evliya Çelebi ile gidip oradaki 19’uncu hayatın içinde yaşayabileceksiniz veya gezebileceksiniz” şeklinde konuştu.

“Dünyada en çok turist alan 49 ülkeden 10 ülkeyi bitirip devreye almayı planlıyoruz”

Dünyada bu uygulamayı yaygınlaştırmak isteyen Soylu, “AR-GE’sini 4 yılda tamamlamış olduğumuz bu teknolojimizin şuanda lokasyonu 2 il. İstanbul Beyoğlu ve

Elazığ Harput’ta varız. Ama 5 yık içerisinde tüm Türkiye, 10 yıl içerisinde de hedeflediğimiz, dünyada en çok turist alan 49 ülkeden 10 ülkeyi bitirip devreye almayı planlıyoruz. Lokasyonlarımızda bize tarihi karakter olarak Türkiye’de Evliya Çelebi eşlik ediyor. Ama dünyanın diğer ülkelerinde o bölgeye uygun olan tarihi turistik karakterlerle beraber gezmeyi sağlıyoruz. Çoklu dil seçeneği bulunuyor. İlgili rehber geçmiş dünyada size eşlik edebiliyor. Bu dünyanın paraleline yeni bir dünya inşa ediyoruz” ifadelerini kullandı.

(Sİ-ÖFA