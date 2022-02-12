Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dönmez:

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde düzenlenen ‘Sanayide Dijital Dönüşüm’ toplantısında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları Çetin Ali Dönmez ve Hasan Büyükdede, dijitalleşmenin Türkiye açısından öneminin büyük olduğunu vurguladı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisinde ‘Sanayide Dijital Dönüşüm’ konulu Türkiye İstişare Toplantısı gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları Çetin Ali Dönmez, Hasan Büyükdede, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, ilçe belediye başkanları , ilçe kaymakamları, siyasi parti temsilcisi ve çok sayıda iş insanı katıldı. Toplantı, Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.

"Dünyada bir çok alanda hızlı ve sert değişimler yaşanıyor"

Toplantıda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, sanayide verimliliğim ve rekabetin anahtarının dijitalleşme olduğunu vurguladı. Dönmez, “Sanayide dijital dönüşmenin gündemde olmasından haylice memnun olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Dünyada bir çok alanda hızlı ve sert değişimler yaşanıyor. Dolayısıyla ülke olarak küresel ölçekte daha büyük işlere imza atmamızın temelinde bu bütün değişimleri dikkatli izlemek ve buna uygun önlemler almak bunun arkasında yatıyor. Pandemiyle birlikte e-ticaret daha da öne çıktı. İnsanlar daha fazla uzaktan çalışmaya başladı. Uzaktan eğitim daha fazla artık gündemde. Uzaktan sağlık uygulamaları da gündemde. Bunlar da hızla yaygınlaştı. Özellikle dijital dönüşüm hızlandı. Dünya ile rekabet edeceksek dijital teknolojileri kullanacağız. Dijital teknolojileri üreten şirketlerimiz de çoğalmalı, büyümelidir. Ben buradan bir parantez açarak insana olan yatırımın öneminden bahsetmek istiyorum. Dijital dünyada çalışan gençlerimiz nispeten daha fazla para kazandıkları yerlere göç etmeye, oralara hizmet etmeye başladılar. Bizim sanayi ve teknolojinin altyapısının değerli, en önemli unsurlarından olan iş adamlarımızın insana daha fazla kıymet vermesi, daha çok insan yetiştirmesi, bunlara daha fazla imkan sağlaması lazım” dedi.

“Hastanelerimiz kaliteli hale geldiyse dijital altyapımızın eseridir”

Pek çok sektörde dijitalleşme ile birlikte verimin arttığını kaydeden Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ise, “Otomotiv endüstrisi bugün bu dijital gelişme olmasaydı bu kadar hızla, bu kadar kalitede olmazdı. Sağlık da hakeza öyle, dijitalleşiyoruz. Sağlık sisteminde bu kadar hastanelerimiz kaliteli hale geldiyse dijital altyapımızın eseridir. Savunma sanayide her noktamız dijital. Şu anda uçak üzerinde çalışıyoruz. Uçağın her yeri dijital. İşletmelerimizin yönetimi hakeza öyle. Temposu, verimliliği, doğalgazı doğru mu kullanıyor, elektriği doğru mu kullanıyor, insan kaynağını doğru mu kullanıyor, insan verimliliğini doğru mu yapıyoruz, artık bunu bir çok sistemle akşam veya bir 24 saatin ardından hemen 10 dakika sonra oradaki kartlarda sizin bir önceki günkü verimliliğiniz ortada. Bir de gittikçe minimum insan sayısıyla maksimum verim sağlamak gibi bir durumla karşı karşıyayız. Bu binayı yaptığımız ‘Biz burada bir oyun sektörü kuralım’ dedik. Şu anda burada oyun yazılımları konusunda geçen hafta 50 tane grup yarış yaptılar ve dünyaya oyun satan bir kurum olduk. Büyük bir sektör ve burada yetişmiş sektör şu anda İngiltere’de en büyük yatırımcılardan biri oldu” diye konuştu.

Program, konuşmaların ardından Dijital Dönüşüm ve Yeşil Mutabakat Oturumu ile devam etti.