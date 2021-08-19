Savunma Sanayi Başkanlığı’nın savunma sanayii yatırımlarına kredi desteği artıyor

Savunma Sanayi Başkanlığı’nın Savunma Sanayii Yatırım ve Geliştirme Faaliyetlerini Destekleme Programı kapsamında 2020 yılında kredi başvurusunda bulunan firmalarla kredi protokolleri IDEF’te imzalandı. Program kapsamında 2 yılda 33 firmaya 230 milyon lira kredi kullandırıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın (SSB) yürüttüğü Savunma Sanayii Yatırım ve Geliştirme Faaliyetlerini Destekleme Programı kapsamında 2020 yılında başvurusu yapılan kredi desteklerine dair protokoller 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF’te imzalandı. İmza törenine SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’in yanı sıra kredi desteği sağlanan 19 firmanın temsilcileri katıldı.

SSB Başkanı Demir, başkanlık olarak hayata geçirdikleri Savunma Sanayii Yatırım Ve Geliştirme Faaliyetlerini Destekleme Programı kapsamında savunma, havacılık ve uzay sanayi alanlarında faaliyet gösteren yerli sanayi kuruluşlarının yatırım ve ihracatlarının desteklenmesi için azami 10 yıl vadeli kredi kullandırdıklarını hatırlattı.

“33 firmaya 230 milyon değerinde kredi kullandırtmış olacağız”

2019 yılında 14 firma ile 90 milyon lira değerinde kredi protokolü imzaladıklarını belirten Demir, “2020 yılında yapılan başvurular neticesinde 19 firma ile 140 milyon lira değerindeki kredi protokolünü de bugün imzalayacağız. Böylece toplamda 33 firmamıza değeri 230 milyon lirayı bulan kredi kullandırmış olacağız” ifadelerini kullandı.

“Desteklerimiz yatırımcıları cesaretlendirerek faaliyete teşvik etmek”

2021 yılı kredi kullanımı için de 37 firma tarafından kredi başvurusunda bulunulduğunu ifade eden Demir, “Başvuruları yılsonuna kadar neticelendirecek, Kredi Komisyonu tarafından uygun görülen firmalarımıza kredi desteği sağlanacak. Bu yıl özellikle ileri malzeme teknolojileri, robotik/otonom sistemleri, elektronik harp, algılama teknolojileri, siber güvenlik, yapay zeka, elektronik/aviyonik, silah/mühimmat, roket ve füze sistemleri, KBRN, yarı iletken üretimi, kompozit teknolojilerini öncelikli tuttuk. Ayrıca Ankara’daki HAB OSB’ye yapılacak yatırımları da önceliklendirdik. Bu desteklerimiz, savunma sanayii ekosistemimizin tabanının genişletilmesi, yeni oyunculara fırsat tanınması ve yeni teknoloji alanlarında yatırımcıları cesaretlendirerek bu alanda faaliyete teşvik etmeye yönelik attığımız adımlar. Firmalarımıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.