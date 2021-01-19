Şehir oyun alanına dönüşüyor

Mobil oyun arenası Red Bull M.E.O. şehri oyun alanına çevirmeye hazırlanıyor. Mobil oyunseverler, PUBG MOBILE ile özdeşleşmiş drop kutularını AR filtresi ile en kreatif ve eğlenceli şekilde şehrin dilediği noktasına indirmeye çalışacak.
Red Bull M.E.O. üçüncü sezonunda Türkiye’nin en iyileri için arayışa çıktı. Bu sezon ilk olarak PUBG MOBILE’da mücadele verecek oyunseverler, şimdi de Hearthstone ve TFT mobil turnuvalarında yarışacak. Türkiye şampiyonu olacak takımlar ise Dünya Finali’ne katılmaya hak kazanacak. Oyun arenasında çevrimiçi elemeler 28,29,30 ve 31 Ocak tarihlerinde, Türkiye Finali ise 7 Şubat’ta gerçekleştirilecek.
Dünya Finali mart ayında İstanbul’daMobil oyun arenasında dünya şampiyonu da Türkiye’de belirlenecek. 28 ülkede elemeleri gerçekleştirilen Red Bull M.E.O.’nun dünya şampiyonu ise mart ayında Türkiye’nin ev sahipliğindeki Red Bull M.E.O. Dünya Finali’nde belli olacak.