Selçuk Bayraktar’dan, Kerem’e tam not

Teknofest Yönetim Kurul Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencisi Kerem Gelir’in “Paniğini Maskele” projesini çok beğendi. Kerem’in projesini dinleyen Bayraktar, “Çok ilginç ve değişik bir proje. Seni ziyaret edeceğim” dedi.
Lokman Çağırıcı başarılar diledi
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da pandemi nedeniyle yanında olamadığı Kerem’e başarılar diledi. Gelir’in patentini alıp hayata geçirmeyi planladığı kullanımı kolay bu teknolojik maske, başta panik atak olmak üzere nefes sorunu yaşanan bütün hastalıklarda kullanılabilecek.