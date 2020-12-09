Selçuk Bayraktar’ın 5 yıl önceki duygu dolu yazısı

Selçuk Bayraktar, 2015 yılında kaleme aldığı yazısını bugün sosyal medya hesabından duygulu bir mesajla yayınladı. Bayraktar, o yıllarda havadaki 1000 görev saatini dolduran Bayraktar TB2’nin şimdi 270 bin saate ulaştığını bildirdi.

Türkiye’nin savunma sanayiinde son yıllardaki en büyük atılımı İHA ve SİHA’lar olarak görülüyor. Bu başarının en büyük mimarlarından Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, 2015 yılında Batman Günlükleri / #SeyirDefteri başlığıyla kaleme aldığı yazısında o dönemde Bayraktar TB2’nin havadaki 1000’nci görev saatini tamamladığını belirtiyor. Uçağın, yazıdan bir gün önce envantere girdiğini belirten Bayraktar, havada ilk 1000 saat dolana kadar uçağın başından ayrılmayacağına dair kendisine söz verdiğini anlatıyor. Bunun gerçekleşmesinin ardından ’Artık ben de hürüm, o da Hür’ notunu düşen Bayraktar, "Bir gün inşallah ülkemiz de karasında, denizinde ve semasında gerçek anlamda tam bağımsız, hür ve özgür olacak" temennisinde bulunuyor.

Bayraktar, aradan geçen 5 yılın ardından bugün sosyal medya hesabı üzerinden 2015 yılında kaleme aldığı duygu dolu yazını ’Tam 5 yıl önce... Envantere yeni giren #BayraktarTB2 görev yapmaya başlamış. Görevde ilk 1000 saati henüz tamamlamış. Şimdi 270.000 saati geride bıraktı. Semalarımızda Hür ve Özgür" notuyla paylaştı.

Selçuk Bayraktar’ın o yıllardaki yazısı şu şekilde:

"Bayraktar TB2’nin ilk 1000 saatlik başarılı görev uçuşunu tamamlamasının ardından

Az önce uçak (Bayraktar TB2 İHA) görevden döndü, indi

Dün de inmişti

Toplamda şu anda 1045 saat olması lazım. Muhtemelen herkes, benim gibi her kalkış ve her iniş öncesi, uçak havadayken hop oturup hop kalktı.

Söz

Ben kendime şöyle bir söz vermiştim; havada ilk 1000 saat dolana kadar uçağın başından ayrılmayacağım. Görev yerini, nöbet mahallini terk etmemek için kesin emir almış ve yer kontrol istasyonuna zincirlenmiş bir nefer gibi, uçağın havada görev yaptığı 1000 saati tamamlayıncaya dek, yer istasyonundan 100 metre uzağa hiç ayrılmadım.

Şükür, hava aracının kumandasına geçmemi gerektirecek teknik bir arıza, acil bir durum, ciddi bir kaza bela da olmadı.

Artık ben de hürüm, o da Hür

Dün, envantere girdi dediler. İnşallah girmiştir. Girebildiyse ilk defa tasarımıyla, yazılımıyla, elektroniğiyle kısacası tüm kritik sistemleri ile milli bir taktik insansız hava aracı mini İHA’lardan sonra envantere girmiş olacak. Kendi semamızda kendi Bayrağımız, Al Bayrağımız inşallah özgürce, hür olarak milyonlarca saat uçacak, görev yapacak. Artık ben de hürüm, o da Hür

Milyon Saat

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz mini İHA’larımızı 8 senedir kullanıyor. 100.000 (Yüz bin) saati geçti, halihazırda görev yapmaya devam ediyor. Muhtemelen teslim olan bu ilk Bayraktar TB2 filosu da en az 15-20 sene görev yapacak. Şu anda 30’lu yaşlarda olan bizler, Allah ömür verirse muhtemelen onların görevi bittiğinde 50’li yaşlarda olacağız

Semalarımızda Hür ve Özgür

Ve bir gün inşallah ülkemiz de karasında, denizinde ve semasında gerçek anlamda tam bağımsız, hür ve özgür olacak

Emeği geçen, gönlünü veren, heyecanını duyan ve dua eden herkese helal olsun

O zamana kadar Allah imkân verirse yenilerini, belki de Milli insansız savaş uçağını tamamlamış olacağız. Belki, o zamana kadar ülkemizden uzaya gidenler de olur. Biz inanıyoruz ki bunları oldurtan Rabbimiz, devamını da oldurtacak gücü verecektir."