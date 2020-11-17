Siemens, Sinumerik Edge Uygulamasını genişletiyor

Siemens, Sinumerik Edge platformundaki Analyze MyMachine/Condition Edge uygulamasını, MindSphere ile genişletiyor. Bu yöntemle, uygulama içine eklenen Mindsphere ile Edge ve bulut bilişimin akıllı bir şekilde birleştirilmesi mümkün kılınırken, bağlı tüm makineler için durum değerlendirmesi, analiz ve karşılaştırma gibi kritik önem taşıyan süreçler kolaylıkla gerçekleşiyor.

Siemens’in geçen yıl EMO Fuarı’nda tanıttığı Sinumerik Edge Uygulaması Analyze MyMachine/Condition, bir takım tezgahının mekanik parmak izini oluşturmak için yüksek frekanslı CNC verilerini kullanıyor. Bu uygulamada, kullanıcılar esnek bir şekilde yapılandırılabilen ölçüm serileri yardımıyla bireysel akslardaki sertlik, sürtünme ve boşluk gibi çeşitli parametreleri alabiliyor ve değerlendirebiliyor. Bu ölçüm sonuçları daha sonra görselleştirilebiliyor ve referans verilerle karşılaştırılabiliyor.

Analyze MyMachine /Condition için yeni ve tamamlayıcı Mindsphere uygulaması, makineler arası karşılaştırmalar ve değerlendirmeler yapmaya da olanak tanıyor. Uyarı ve servis eşikleri, her varlık için ayrı ayrı, farklı makinelerin durumları da daha uzun bir süre izlenip görselleştirilebiliyor. Bu da kullanıcılara, sapmaları daha uzun bir süre boyunca tespit etme imkanı sunuyor. Ayrıca farklı makinelerdeki anormallikler de tespit edilebiliyor. Sinumerik Edge ve Mindsphere için Analyze MyMachine /Condition, bu sayede kritik sapmaların erken tespitine ve ihtiyaca dayalı bakım önlemlerinden kaynaklanan üretim kesintilerine engel olunmasına katkıda bulunuyor. Böylece, bu uygulama takım tezgahlarının verimliliklerini yükseltiyor.