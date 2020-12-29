Siemens Sirius ürün ailesinde yeni nesil dönemi

Siemens Sirius ürün ailesinin 40 yıldır hizmet veren kontaktörü 3TF, yerini ailenin yeni üyesi 3RT’ye bırakıyor. Yeni nesil 3RT kullanıcıya esneklik ve montaj kolaylığı sağlarken, farklı cihazlarda ortak aksesuar kullanma imkanı sunduğu belirtildi.

SIRIUS ürün ailesinin 40 yıldır hizmette olan kontaktörü 3TF, yerini yeni nesil Sirius Innovation serisi 3RT kontaktörlere bırakıyor. Alçak gerilim ürünlerinin otomasyon ve kontrol amaçlarıyla daha fazla donatılması ihtiyacına uygun olarak markanın ürün ailesine katılan yeni nesil kontaktörü 3RT, daha gelişmiş teknolojik özellikleri ile de dikkat çekiyor.

Verilen bilgiye göre, uluslararası kabullere göre imalat yapan fabrikalarda, üretim hatası olan ürünler için kabul edilebilir oran onbinde 7 civarındayken; yeni nesil Sirius Innovation onbinde 1-2 seviyesine kadar inen hata payıyla dikkat çekiyor. Ürün ailesi içinde sadece kontaktörler değil, aynı zamanda motor koruma şalteri, termik röle yumuşak yol vericiler ve akım kontrol röleleri gibi ürünler de tüketiciye sunuluyor.

Esneklik ve montaj kolaylığı

Yeni nesil ürün serisinin farklı cihazlarda ortak aksesuarların kullanılmasına olanak tanıması, esnekliği sağlayan en önemli unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. 4 kW’lık kontaktör ile 250 kW’lık kontaktör, aynı kontak bloğu tarafından bir araya getirilebilerek, kullanıcılara çok önemli bir avantaj tanıyor. Buna göre, üründe ayrıca iki farklı montaj seçeneği bulunuyor. Montaj için kabloları vida yardımıyla birbirine bağlama yöntemiyle gerçekleşen standart vidalı bağlantının yanında, vidasız kullanımlı ‘cage clamp’ adı verilen yöntem de uygulanabiliyor. ‘Cage clamp’ yöntemi, klemenslerde kullanılan ve kabloyu bağlantı yuvasına monte edip tornavida yardımıyla yayla sıkı temasını sağlayarak, bağlantı güvenilirliğini yükseltmesiyle dikkat çekiyor. Montaj sürelerini kısaltması ve güvenilirliği arttırması ile öne çıkan bu sistemler, yüzde 100 temas imkanı sunuyor.

Sirius Innovation ile bütünsel bir sistem yaklaşımıyla bütün cihazların birbiri ile uyumlu olması, haberleşebilmeleri ve birbirlerinin fonksiyonlarını tamamlayıcı aktiviteler yapabilmeleri hedefleniyor. Tüm bu işlevsel artılarının yanında daha şık bir görünüm, daha kolay montaj ile daha az işçilik gibi tüketicinin ve servis personelinin işine yarayacak özellikler de ürünlerde bulunuyor.

Şirketin dijitalizasyon odaklı yaklaşımıyla sektörün değişen ihtiyaçlarına yenilikçi ürünlerle cevap verdiğinin altını çizen Siemens Türkiye Alçak Gerilim ve Kontrol Ürünleri Birim Direktörü Eylem Korucuoğlu, “Siemens Sirius ürün ailesinin 40 yıldır güven ve sağlamlık ile hizmet veren kontaktörü 3TF, günümüzün talep ve beklentilerine yönelik olarak en yeni teknolojik özelliklerle tasarlanan 3RT ile yer değiştiriyor. Şirket olarak 164 yıldır müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran çözümler sunma hedefiyle üretmeyi sürdürüyoruz. Bu alandaki rolümüz ve katma değerli ürünlerimizle, bugünden geleceğin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar ve yatırımlar yapıyoruz. Bu yaklaşımımız çerçevesinde ileriki dönemlerde de müşterilerimizin ihtiyaç duyabileceği teknolojiyi tasarlamaya; dijital çağa ve günün şartlarına en uygun çözümleri müşterilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.