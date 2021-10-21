Spider Impact’in yeni sürümü piyasaya sunuldu

ABD’li yazılım şirketi Spider Strategies, strateji uygulama, veri yönetimi gibi avantajlar sunan Spider Impact’in 5’invi sürümünü çıkardı.

Spider Impact’in yeni sürümü piyasaya sunuldu
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ABD’li yazılım şirketi Spider Strategies, strateji uygulama, veri yönetimi gibi avantajlar sunan Spider Impact’in 5’invi sürümünü çıkardı.

Spider Strategies, kuruluşların benzersiz, süregelen piyasa değişikliklerinin ortasında hızla uyum sağlayıp iş stratejilerini gerçekleştirmelerine imkan verme amacıyla Spider Impact’in 5. Sürümü’nü tanıttı. Spider Impact, Spider Strategies’in ürettiği, kuruluşların temel performans göstergelerini ve girişimlerini stratejiye uyumlu hale getiren, çalışanların performanslarını artıran, içerik ve veri erişimini kişiselleştiren, yönetim kurulu toplantılarını basitleştiren ve güvenilir karar desteği sağlayan bir hizmet çözümü olarak lanse edildi.

Spider Strategies kurucusu ve COO’su Conor Crimmins, "Bu yeni sürümde sunmaktan en çok gurur duyduğumuz şey, Spider Impact’in, adapte olmak ve hayatta kalmak için değişen çalışma ortamı ve piyasa ihtiyaçlarını karşılamak üzere stratejilerini değiştiren kuruluşlara sağladığı avantajlar" dedi.

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