Stars of Science, 13’üncü sezon finalistlerini duyurdu

Qatar Foundation (QF) TV’nin eğitlence girişimi olan Stars of Science (Bilimin Yıldızları), 13’üncü sezon finalistlerini açıkladı.

Stars of Science’ın 13’üncü sezonunda 4 finalist seçildi. Yarışmacılar, ‘En İyi Arap Buluşçusu’ unvanını kazanmak için 22 Ekim’deki büyük finalde yarışacak.

Yarışmacılar ve çalışmaları şöyle açıklandı:

Katar’daki Carnegie Mellon Üniversitesi’nde okuyan Katar Bilişim Sistemleri öğrencisi Mohammed Al-Qassabi, Futbol Ofsayt Algılama Sistemi ile spor dünyasına katkı sağlamayı umuyor. Bu icatta, ofsayt uyarılarının doğru yapıldığından emin olmak için bir futbol maçı süresince gerçek zamanlı olarak futbolcuların pozisyonlarını izleyen, oyuncuların üniformalarının içine ve topa yerleştirilen ultra geniş bant etiketleri kullanılıyor.

Yemenli biyomedikal mühendisi Mugeb AlHarosh, Taşınabilir Renal Kan Akımı Ölçme Cihazı’nın gururlu buluşçusu. Cihaz, cilde takılan invaziv olmayan biyosensörlerle başlangıç seviyesindeki böbrek hasarını teşhis ediyor. Kablosuz ağlar aracılığıyla doktorlara aktarılan veriler sayesinde, yüz yüze görüşmeler en aza indirilerek kaynakların daha verimli kullanımı da sağlanıyor.

Lübnan’dan gelen bir başka finalist Ousama Kanawati, buluşuyla ilk 4’te kendine yer kazandı: Giyilebilir Omni Stetoskop Yeleği. Cihaz, dünya genelinde milyonlarca hastaya yönelik bir tehdit olan kronik solunum hastalıklarını izleme şeklimizi önemli ölçüde etkiliyor. Bu buluş, sayısız dijital stetoskopla kablosuz teknolojiyi birleştirerek hastaların akciğerlerini izliyor, analiz yapıyor ve anormallikler saptanması durumunda uzman hekimin telefonuna bir uyarı gönderiyor.

Riadh Abdelhedi, doktora derecesine sahip Tunuslu bir elektrik ve elektronik mühendisi. Lityum-iyon pilleri ve süper kapasitör teknolojisini birleştirerek birkaç dakika içinde tam kapasiteye kadar şarj olmasını sağlayan taşınabilir güç depolama sistemi, bir Hibrit Güç Kaynağı tasarladı.

Stars of Science’ın en iyi 4 buluşçusu, 22 Ekim Cuma günü gerçekleşecek olan, Jüri kararı ve çevrim içi oylama sonucunda 600 bin dolarlık ödül için sıralama ve nihai payın belirleneceği Büyük Finalde buluşlarıyla yarışacak.