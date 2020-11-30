Stars Of Science Programı için başvurular devam ediyor

Stars of Science Programı için 31 Aralık’a kadar iddialı Arap yenilikçilerden gelen çevrimiçi başvuruların kabul edildiği duyuruldu.

Qatar Foundation’ın (QF) Stars of Science programı, 31 Aralık’a kadar iddialı Arap yenilikçilerden 13’üncü Sezon için çevrimiçi başvuruları kabul ettiğini ve seçilen kişilere fikirlerini bilimsel uzmanlardan oluşan bir kurula sunma imkanı tanıdığını duyurdu.

Verilen bilgiye göre, COVID-19 salgını gibi küresel zorluklarla mücadele etmek için geliştirilen fikir ve çözümlere sahip genç Arap yenilikçiler, fikirlerini uygulayıp somut yeniliklere dönüştürmeye teşvik ediliyor. 10 yılı aşkın bir süredir, Stars of Science’ın etkisi, Arap ülkelerindeki gençler arasında canlı bir girişimcilik kültürü oluşturmaya önemli katkı yaptı. Bu katkıyı, birçok mezununun elde ettiği başarılar da ortaya koydu. Yarışma, şimdiye kadar 18 Arap ülkesini temsil eden 147’den fazla yenilikçiye programda işbirliği ve bilimsel mükemmellik değerlerini kazandırarak güç verdi. Programın mezunlar topluluğu, kolektif olarak, sosyal ilerlemeyi sağlamak ve Arap bölgesi ve ötesinde bir yenilikçilik kültürü oluşturmak üzere değişimin itici gücü haline geldi.

Detaylı bilginin yarışmanın web adresinde olduğu belirtildi.