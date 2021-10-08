TeknoClub ile teknoloji alışverişi kazandırıyor

Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin markası Teknosa, yeni sadakat programı TeknoClub üyelerine ‘harcadıkça kazan’ kampanyası ile avantajlı seçenekler sunuyor.

Teknosa, TeknoClub’a üye olanlara doğum gününe özel ve 3’üncü parti markalarda geçerli indirimler, ücretsiz kargo, çağrı merkezi ve servis hizmetlerinde önceliklerin yanı sıra farklı ayrıcalıklar ve avantajlı kampanya fırsatları sunmaya devam ediyor. 8-11 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak “harcadıkça kazan” kampanyası, TeknoClub üyelerinin farklı ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Kampanya kapsamında 500 ile 2000 lira arası yapacağınız alışverişlerde, Preo bluetooth hoparlör veya Preo 3’ü 1 arada blender mikser sete sadece 129 liraya sahip olmanız mümkün. 2 bin ile 6 bin lira arası yapılacak alışverişlerde ise JBL bluetooth hoparlör veya Tefal ızgara ve tost makinesi 399 liralık avantajlı fiyatla satışa sunuluyor. 6 bin lira ve üzeri alışverişlerde de ihtiyaca göre satış fiyatı 2 bin 499 TL olan Viomi sarjlı süpürge veya bin 599 TL değerindeki TCL L7 akıllı telefon bin 199 liradan satışa sunuluyor.

İstanbul Coffee Festival’e özel avantajlar sunuluyor

Şirket ayrıca Maçka Küçükçiftlik Park’ta 7-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek İstanbul Coffee Festival’de de avantajlı fırsatlarını sürdürüyor. Kahve keyfinin konser, atölye ve seminerlerle harmanlandığı festivale katılan Teknosa, espresso, filtre, Türk kahvesi makinelerinden kahve, süt köpürtücü ve kahve öğütücülerine kadar 42 farklı ürünü ziyaretçilerle buluşturuyor. Festival için özel kampanya ve fırsatlar sunan Teknosa’da kahve makinesi ve kahvelerde yüzde 50’ye varan indirim var. Ayrıca kahve makinesi alımlarında bin 500 TL’ye varan indirim çeki fırsatı ve tüm tam otomatik espresso, manuel espresso, filtre kahve ve kapsül kahve makinesi yanında kahve hediyesi de Teknosa standını ziyaret eden kahve severleri bekliyor.