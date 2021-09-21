İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Atatürk Havalimanı’nda başladı. Açılışta konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ülkemizi teknolojinin gidişatını takip eden değil, tayin eden ülkeler arasında sokmak için canla başla çalışıyoruz. Türkiye kritik teknolojilerin pazarı değil üretim üssü olmalıdır" dedi.

İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Atatürk Havalimanı’nda başladı. Açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Azerbaycan Ulaştırma Haberleşme ve Yüksek Teknoloji Bakanı Rashad Nabiyev, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta çok sayıda davetli, gençler ve çocuklar katıldı.

Açılışta konuşan Bakan Varank, “Hasretle beklediğimiz, heyecanını yaşadığımız TEKNOFEST’te yine beraberiz. Bu organizasyonun hazırlıkları oldukça meşakkatli. Bir sonraki TEKNOFEST’in hazırlıklarını bir önceki biter bitmek başlatıyoruz. Aylar öncesinde misafirlerimiz nasıl daha iyi ağırlayabiliriz onun derdine düşüyoruz. Ancak sonunda tıklım tıklım sergi ve gösteri alanlarını, pırıl pırıl heyecan dolu gençlerimizi gördüğümüzde yaşadığımız bütün yorgunluklar yerini huzura bırakıyor. Her yıl katlanarak artan ilgi ve alaka bize gösteriyor ki TEKNOFEST Türkiye’nin gelecek vizyonunun capcanlı örneğidir. TEKNOFEST yarışmaları, yarışmacıları, ziyaretçileri buraya gelemese de uzaktan takip eden gençler, Türkiye’nin geleceğini inşa edecek gerçek kahramanlardır. Biz TEKNOFEST gençliğine baktığımızda büyük Türkiye’nin mimarlarını görüyoruz. Bugün attığı adımlarla dünyanın her yerinde adından söz ettirecek mühendisleri, bilim insanlarını, girişimcileri görüyoruz. Ne mutlu bize ki ülkemizi 2053 ve 2071 hedeflerine taşıyacak adeta gözlerinden ışıklar saçan bir nesil ile beraber ile yürüyoruz” dedi.

TEKNOFEST’in her yıl yeni rekorlar kırarak yoluna devam ettiğini söyleyen Varank, “Yerli ve milli helikopterimiz Gökbey halka açık ilk gösteri uçuşu ile semaları süsleyecek. Yine insansız hava aracımız Aksungur halkımızın huzurunda ilk gösterisini bu sene gerçekleştirecek. Ülkemizin medarı iftarı Akıncı gösteri uçuşu ile bu sene TEKNOFEST’e ayrı bir heyecan katacak. Milli otomobilimiz TOGG ilk kez bir festivalde milletimizle buluşacak. Açıkçası 2018 yılında yola çıktığımızda bu festivalin büyük bir heyecan oluşturacağının farkındaydık. Böylesine bir coşkuyu, teveccühü biz de beklememiştik. O yıl 14 farklı sınıftaki teknoloji yarışmalarına 4 binin üzerinde takım ve 20 binin üzerinde yarışmacı başvurdu. Bugün bu rakamlar 35 farklı yarışmaya 45 bin takım 200 bin üzeri katılımcıya ulaştık. Bu başarının üzerinde dikkatlice düşünülmesi gerektiğine inanıyorum. Bu ülkenin dört bir tarafındaki parlak beyinler şartların olgunlaşmasını bekliyor. Gerekli ortamlar sağlandığında gençlerimizin dünyaya meydan okuyacak bir kapasiteye sahip olduğu aşikar” şeklinde konuştu.

"Parasıyla dahi bize satmadığı İHA’larda bugün İHA alanında dünyada parmakla gösterilen ülkelerden biri haline geldik"

Türkiye’nin yerli ve milli teknolojilerle yoluna devam edeceğini vurgulayan Bakan Varank, şunları söyledi:

“Ülkemizi teknolojinin gidişatını takip eden değil, tayin eden ülkeler arasında sokmak için canla başla çalışıyoruz. Türkiye kritik teknolojilerin pazarı değil üretim üssü olmalıdır. İşte vatandaşlarımız ülkemizin İHA üretme sürecinin canlı şahitleri. 10 senede bu alanda nereden nereye geldiğimizi dünya hayranlıkla takip ediyor. Parasıyla dahi bize satmadığı İHA’larda bugün İHA alanında dünyada parmakla gösterilen ülkelerden biri haline geldik. Biz bu başarıyı bu işe hayatını adayan gençlerle geldik. Hayal kurup daha sonra hayallerine ulaşmak için hayatını hangarlarda, atölyelerde dağlarda geçiren gençlerle bu başarıyı yakaladık. Bugün dünya basını İHA teknolojileri alanında bizi konuşuyor. Yarın da elektrikli araçlar, otonom araçlar, yapay zeka hibrit roket teknolojileri konusunda bizi konuşacak. Evet uçan arabalar konusunda bizi konuşacaklar. Ben ne zaman uçan arabalardan bahsetsem bizimle dalga geçmeye çalışanlar oluyor ama bilmiyorlar ki 2030 yılına kadar uçan arabaların pazar payı 320 milyar dolara ulaşacak. Onun için biz samanyolu galaksisi dediğimizde sadece akıllarına saman gelen anlayışa aldırış etmeden teknolojiye yatırım yapacağız, gençlerimize yatırım yapacağız ve birlikte inşallah tarih yazacağız. Türkiye gümbür gümbür gelen gençleriyle önümüzdeki yıllara mührünü vuracak”

Bakan Varank önümüzdeki yıl TEKNOFEST’in bir ayağının Azerbaycan’da olacağını da vurgulayarak, artık uluslararası bir TEKNOFEST markası olacaklarını ifade etti.

Törende konuşan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, “Geçtiğimiz yıllarda TEKNOFEST için yola çıkarken bir hayalimiz vardı. Bugün hayallerimiz gerçeğe dönüşmeye başladı. Dünyanın hıza değiştiği bu çağda dönüşümün ve ilerlemenin en büyük rüzgarının teknoloji olduğunu görüyoruz. Bugün yüksek teknoloji geliştiren Türkiye hayalimizi yarışmalarımıza başvuran 200 binden fazla genç ve milletimizle paylaşıyoruz. Gençlerin önemsenmediği bir gelecek hayalinin eksik kalacağını çok iyi biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında gençlere tavsiyeler veren Bayraktar, “Mühendis bir yol arkadaşınız olarak sizlere tavsiyem önünüze çıkan engeller sizi asla yıldırmasın. Yerleşik düzen sizi yanlış eğitse de etikten, ahlaktan ve hak bildiğiniz yoldan asla ayrılmadan çok çalışın. Bir konu üzerinde çalışırken muhakkak geleceğin trendlerine odaklanın. Yaptığınız her işin özgün olmasını önemseyin. Bunlara dikkat edip azimle çalışmaya devam edersen Allah’ın izni ile dünyanın en iyisi oluruz” diye konuştu.

"Artık dünyayı ileri taşıyan yeni fikirler, yeni icatlar ufacık girişimlerden ve bu girişimleri kuran gençlerden çıkıyor"

20 yıl önce garajlarda kurulan şirketlerin dünyanın en güçlü şirketlerine dönüştüğünü vurgulayan Bayraktar, “Artık dünyayı ileri taşıyan yeni fikirler, yeni icatlar ufacık girişimlerden ve bu girişimleri kuran gençlerden çıkıyor. Bunun içini girişim ekosistemimizi daha da büyütmeliyiz. 20 yıl öncesinin garaj şirketleri arasında bugün tekelleşen, devletlerden daha güçlü hale gelen dev şirketler bulunuyor. Bu tekeller etki alanları ile dünyaya yön vermek ve kendi gelecek tasavvurlarını dikte ettirmek için çaba gösteriyor. Vahşi kapitalist teknoloji tekellerinin kurguladığı bir dünyaya mahkum olmamak için yelkenlerimizi medeniyet değerlerimiz istikametinde kendi dönüşüm rüzgarımızla doldurmalıyız” şeklinde konuştu.

Bayraktar gençlere seslenerek, “Umudumuz sizlersiniz. Sizi basmakalıp tariflere hapsetmeye çalışanlara kulak asmayın. Çekinmeyin, korkmayın, çalışmaya devam edin. Allah güç ve kuvvet verdikçe ülkemizin aydınlık yarınları olan sizlere elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.

Açılışta konuşan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ise, TEKNOFEST’in büyür bir potansiyeli harekete geçirdiğini vurgulayarak, “Biz Savunma Sanayii Başkanlığı’mızda ‘istiklal ve istikbalimiz için’ dedik. Şu anda istikbal de sizsiniz, istiklal de sizsiniz. Sizlerin gözlerinde geleceği görüyoruz. Bugün Savunma Sanayii’nde yerlilik oranlarını konuşuyoruz. Sizlerle birlikte Türkiye’nin öncü olduğu teknolojilerdeki yüzdeleri konuşuyor olacağız. Bunun ışığını görüyoruz. Hep birlikte Türkiye’nin yarınlarını sizler inşa edeceksiniz. Bizlerin görevi sizlerin önünü açmak. Ola ki önünüze bir engel oluşuyorsa onları ortadan kaldırmak için elimizden geleni yapacağız” açıklamalarında bulundu.

TEKNOFEST’e katılan Azerbaycan Ulaştırma Haberleşme ve Yüksek Teknoloji Bakanı Rashad Nabiyev ise, “Türk gençliğini tebrik ediyorum çünkü onların böyle güçlü bir devleti var. Böyle bir devlet yalnız ve yalnız ileri gidecektir. Burada gördüklerimiz muhteşem teknolojiler. Ama bu teknolojinin Türk Milletinin aklının en bariz göstergesi savaş zamanında gördüğümüz performansı oldu. Bu yüzden Türkiye devletine ve milletine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.