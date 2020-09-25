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Teknosa hızlı teslimat ağını 48 ile çıkardı

TEKNOSA, ALIŞVERİŞ DENEYİMİNİ EN ÜST SEVİYEYE TAŞIMAK VE TÜKETİCİLERİN ARTAN TEKNOLOJİ İHTİYAÇLARINA EN KISA SÜREDE ERİŞMESİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA HIZLI TESLİMAT AĞINI 48 İLE ÇIKARDI.

Teknosa hızlı teslimat ağını 48 ile çıkardı

Teknosa, alışveriş deneyimini en üst seviyeye taşımak ve tüketicilerin artan teknoloji ihtiyaçlarına en kısa sürede erişmesini sağlamak amacıyla hızlı teslimat ağını 48 ile çıkardı.

Türkiye’nin teknoloji perakendecisi Teknosa, müşterilerinin alışveriş deneyimini en üst seviyeye taşımak amacıyla hizmetlerine devam ediyor. Teknosa.com ve Teknosa mobil uygulamaları üzerinden yapılan alışverişlerde ‘bugün sizde’ ve ‘yarın sizde’ teslimat tiplerini Edirne’den Kars’a 48 il, 102 ilçe, 2130 semte yaygınlaştırarak, tüketicilerin artan teknoloji ihtiyaçlarına hızla erişmesini sağlıyor.

Araçta teslimat hizmeti

Çoklu kanal stratejisi ile tüketicileri diledikleri her yerden, diledikleri şekilde teknoloji ürün ve hizmetleriyle buluşturan Teknosa, hızlı teslimat ağının yanı sıra ‘Araçta Teslimat’ hizmetiyle de sektörde bir ilki hayata geçirdi. Teknosa müşterileri, online alışverişlerinde eve hızlı teslimat, mağazadan al (Click & Collect) ve mağazaya girmeden otoparktan / teslimat noktasından teslim al (Click&Drive) seçeneklerini tercih edebiliyor. Üstelik aynı gün eve teslimat imkanından 1000 TL üzeri ürün alışverişlerinde ücretsiz faydalanabiliyor.

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