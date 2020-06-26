banner3088

Teknosa, teknoloji perakendeciliğinde ‘Araçta Teslimat’ dönemini başlattı

TEKNOSA, SEKTÖRÜNDE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİREREK ARAÇTA TESLİMAT (CLİCK & DRİVE) UYGULAMASINI HAYATA GEÇİRDİ.

Teknosa, teknoloji perakendeciliğinde ‘Araçta Teslimat’ dönemini başlattı

Teknosa, sektöründe bir ilki gerçekleştirerek araçta teslimat (Click & Drive) uygulamasını hayata geçirdi.

Teknosa, sektöründe bir ilki gerçekleştirerek ‘Araçta Teslimat’ (Click & Drive) uygulamasını hayata geçirdi. Çoklu kanal stratejisi ile müşterilerine diledikleri şekilde kesintisiz alışveriş yapma deneyimini yaşatan firma, yeni hizmetiyle mağaza görevlisi ile anlaşılacak teslimat/otopark noktasında buluşarak, mağazaya girmeye gerek kalmadan ürününü alma imkanı tanıyor.

Teknoloji severlerin, Teknosa.com veya mobil uygulama üzerinden yaptıkları alışverişlerinde mağazadan al seçeneğini tercih etmeleri ve kendilerine ulaşacak SMS ile randevularını oluşturmaları yeterli oluyor. İlk etapta Türkiye’de 11 ilde 19 mağazada pilot olarak hayata geçirilen araçta teslimat hizmetinin, tüketicilerden gelecek talep doğrultusunda diğer mağazalarda da hayata geçirilmesi hedefleniyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Şişli’de yağmur etkili oldu
Şişli’de yağmur etkili oldu
  1. ASAYİŞ

banner3205

banner3196

banner3552

banner3197