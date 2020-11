Teknosa üçüncü çeyrekte yüzde 61 büyüdü, 20 yılın en iyi performansına ulaştı

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa’nın ‘Yeni Neslin Teknosa’sı dönüşüm programına ve müşteri deneyimine yaptığı yatırımların sonuçları, finansal performansına yansımaya devam ediyor. Teknosa, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde kuruluşundan itibaren en yüksek çeyrek performansını yakaladı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61 büyüme göstererek, 1,7 milyar TL’lik ciroya ve 62,5 milyon TL net kâra ulaştı. Üçüncü çeyreği kapsayan dönemde e-ticarette ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 123’lük büyüme elde etti.

Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin öncü markası Teknosa, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde yükselen başarı grafiğini, tarihinin en yüksek seviyesine taşıdı. Geçen yıl aynı döneme göre yüzde 61 büyüme ile 1,7 milyar TL’lik ciroya ve 62,5 milyon TL’lik net kâra ulaştı. Son yıllarda omnichannel (çoklu kanal) stratejisi doğrultusunda müşteriyi odağına alarak dönüşüm ve dijitalleşme yolculuğunu sürdüren Teknosa, perakende sektörüne değer katan yeni açılımlarına pandemi ile birlikte daha da hız kattı. Yenilikçi ve müşteri beklentilerine uygun kesintisiz hizmet anlayışı ve teknoloji alışverişinde güvenilir adres olmasının sonuçlara pozitif etkisi sayesinde yılın ilk dokuz ayında Teknosa’nın toplam cirosu, geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 28 artış göstererek 3 milyar 674 milyon TL’ye, karlılığı 15,9 milyon TL’ye ulaştı.

Sağlıklı ve güvenli alışveriş ortamı sağlanarak Haziran ayında açılan Teknosa mağazaları satışlara önemli katkısını sürdürürken, Teknosa.com ve mobil uygulamalardaki yükselen grafik de devam etti. E-ticarette 2020 yılının üçüncü çeyreğinde geçen yıla göre yüzde 123 büyüme elde eden Teknosa, bu büyüme ile birlikte ilk dokuz aylık online cirosunu da 705 milyon TL seviyesine çıkarak geçen yıla göre yaklaşık 4 kat artırdı.

2020 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Barış Oran, “Yeni Neslin Teknosa’sı vizyonuna göre oluşturduğumuz, değişime hızla adapte olabilen müşteri odaklı yol haritamız sayesinde kuruluşumuzdan beri geçen 20 yılın en iyi çeyrek performansını yakaladık. Dijital ve müşteri odaklı dönüşümümüz, sürekli değişen ve artan teknoloji ihtiyaçları karşısında en iyi şekilde hizmet vermemizi sağladı. Bu sayede pek çok kurumun farklı zorluklar yaşadığı pandemi sürecinde Teknosa olarak sağlıklı büyüme ve karlılık hedefimize ulaştık. Rekor satışların ve yükselen performansımızın yanı sıra dayanıklı ve çevik bir organizasyon oluşturmayı başardık. Odağımızda dijital dönüşümde hızlanıp, süreçlerimizi yalınlaştırmak ve veriye dayalı olarak geleceği şekillendirmek var. Müşteri deneyiminde ve memnuniyetinde çıtayı daima yükselteceğiz” dedi.

Teknoloji ile öncü çözümler geliştiriyoruz

Pandemi ile birlikte hızlanan dijital dönüşümün Teknosa’ya önemli bir avantaj ve önümüzdeki dönem için fırsat sunduğunun altını çizen Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan ise şunları söyledi:

"Teknosa olarak müşterilerimizi talep ettiği ürünlerle doğru zamanda, istediği kanalda kolay ve hızlı şekilde, en iyi deneyimle buluşturmak ve bunu en verimli şekilde yapmak için pek çok parametreyi takip ediyoruz. Müşterilerimiz her an kesintisiz deneyim ve hızlı servis istiyor. Daha da önemlisi, kendilerine özel önerilere ilgi gösteriyor. Biz de bu çerçevede çevik yapımız, güçlü altyapımız ve veri bazlı iş modelimiz ile önemli geliştirmeler yapıyor, bunun geri dönüşlerini alıyoruz. Online ve offline kanallarda oluşturduğumuz entegre gücü, müşteri odaklı yenilikçi hizmetler sunarak değere dönüştürüyoruz. Bu süreçte artan teknoloji ihtiyaçlarına erişimi kolaylaştırmak için hızlı teslimat ağımızı büyüttük. Şu anda online alışverişlerde 48 ilde aynı gün ve ertesi gün teslimat gerçekleştiriyoruz. ‘Araçta teslimat’ (Click & Drive) uygulaması da sektörde sadece Teknosa’da var. Online kanallarımızda müşterilerimize birebir deneyim sunmak için geliştirdiğimiz canlı destek (live-chat), whatsapp destek hizmetlerimizden sonra çok yakında sektörde ilk olarak video-chat hizmetini de başlatacağız. Teknoloji severler, mağazadaki uzman arkadaşlarımıza video üzerinden erişip, mağazaya gitmeden ürünleri deneyimleme ve detaylı bilgi alma imkanına sahip olacaklar. Önümüzdeki dönemde satın almadan ödeme seçeneklerine, teslimattan satış sonrası hizmetlere kadar her konuda öncü çözümler geliştirmek ve müşterilerimize en iyi deneyimi yaşatmak için çalışıyoruz. 20 yıldır olduğu gibi Türkiye’de teknolojinin güvenilir ve sevilen adresi olmayı sürdüreceğiz.”