Teknosa’dan öğrencilere karne hediyeleri için özel fırsatlar

Teknosa, yarıyıl tatiline girmeye hazırlanan öğrenciler için notebooklardan akıllı telefonlara oyun ürünlerinden aksesuarlara birçok üründe kaçırılmayacak fırsatlar ve evin ihtiyacı olan teknolojilerde kampanyalar sunuyor.

Teknosa, öğrencilerin yarıyıl karne heyecanına birçok üründe başlattığı kampanyalarla ortak oldu. Pandemi nedeniyle zaman zaman online ve hibrite dönen eğitimde temel bir ihtiyaç haline gelen notebook ve tabletlerde yüzde 20’ye varan indirim seçenekleri sunan Teknosa’da, her zaman en çok satan ürünler listesinde başı çeken akıllı telefonlarda da cazip avantajlar var. Ayrıca, karne hediyelerinde çok tercih edilen, evde keyifli vakit geçirmeyi destekleyen oyun ürün ve aksesuarları, kulaklıklar ile bluetooth speakerlarda da yüzde 30’a varan karne indirimleri sundu.

Karne hediyeleri ve sömestr ihtiyaçları için Teknosa’nın 69 ile yayılan mağazaları ve internet sitesinden alışveriş yapanları 14 Ocak itibariyle ay sonuna kadar notebook, tablet, çocuk saatleri, telefon, konsol oyun ve aksesuarlar gibi kategorilerde sürpriz ek indirimler de bekliyor. Teknosa’da indirimli fiyatların yanı sıra online alışverişlerde tercihe göre aynı gün teslimat veya ‘mağazadan teslim al’ gibi seçeneklerden yararlanarak ürünlere hızla kavuşmak mümkün. Alışverişlerinde online kanalları tercih eden müşteriler, webchat, whatsapp ve telefon kanallarından; satın almak istediği ürünü görmek ve Teknosa uzmanlarından bilgi almak isteyenler de Teknosa.com üzerinden videochat aracılığıyla destek alabiliyor.