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Tekstilde ‘toplantıya hazır kombin’ dönemi

Tekstil markaları rahat, yalın, sade ve net koleksiyonlarla bu sezon ev-ofis ortamına uygun koleksiyonlar hazırlamaya başladı.

Tekstilde ‘toplantıya hazır kombin’ dönemi
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Tekstil markaları rahat, yalın, sade ve net koleksiyonlarla bu sezon ev-ofis ortamına uygun koleksiyonlar hazırlamaya başladı.

2020 yılında hayatımızın en çok değiştiği noktalardan birisi pandemi ile birlikte iş yaşamımızın farklı bir alana taşınmış olması oldu. 2020 yılından bu yana ev giyim kombinlerinde online toplantılara daima hazır olma” trendini görüyoruz.Online toplantılar için her zaman tercih edilebilecek bir koleksiyon sunan Zühre de, “Farkını Hisset” sloganıyla 2021 ilkbahar/Yaz sezonunu açtı.

Markanın tasarım sorumlusu Hilal Türkmen, “2020 yılında pandeminin etkisiyle hayatımızın birçok noktasında devrim niteliğinde değişiklikler meydana geldi. Bu durumun kalıcı mı yoksa geçici mi olduğuna dair kimse net bir yorumda bulunamıyor olsa da moda sektöründe çok fazla şeyin değiştiğini rahatlıkla söyleyebiliriz Trendlere baktığımızda, stili ile kendinden söz ettiren, özgüveni yüksek, fark oluşturan kadınlara ithaf edilen koleksiyonumuzda ferah kumaşlar, açık renkler, çizgililer, tunik ve bol pantolonlar ve her zamanki gibi trençkotlar yeni sezon gardırobunun en önemli detayları olarak karşımıza çıkıyor. Yeni koleksiyonumuzun reklam çekimini sonsuz sadelik ve minimalizmden ilham alarak Pamukkale travertenlerinde gerçekleştirdik” dedi.
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